Ekonomi Penta Teknoloji 2022de sektörün prestijli ödüllerini aldı
İŞ DÜNYASI

Penta Teknoloji 2022'de sektörün prestijli ödüllerini aldı

Penta Teknoloji, 2022'de Logitech, Adobe ve OKI gibi global iş ortaklarından aldığı prestijli ödüllerle sektördeki öncü konumunu güçlendirdi.

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Haber Merkezi AA
Penta Teknoloji 2022de sektörün prestijli ödüllerini aldı
Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal

Penta Teknoloji açıklamasına göre, şirket, Adobe, Asus, Canon, HP, IBM, Intel, Logitech ve Microsoft dahil olmak üzere 40'tan fazla teknoloji markasının yanı sıra 9 bin iş ortağıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlıyor.

Birçok alanda pazar faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji, katma değerli hizmetleri ve pazarlama ve dağıtım çalışmaları sayesinde aldığı ödüllerle bölgesinde öne çıkan firmalardan oldu.

Logitech'in video konferans teknolojisi ürünlerinin dağıtımını üstlenen Türkiye'deki tek firma olan Penta Teknoloji; ürün tanıtımı, demo teşvik programı, iş geliştirme ve kanal geliştirme alanlarında aldığı başarılı sonuçlarla Logitech jürisi tarafından "Yılın En İyi Pazarlama Distribütörü" ödülüne layık görüldü.

OKI'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olarak çalışmalarını sürdüren Penta Teknoloji, OKI ile ortak olarak ilerleyen stratejisi, satış ve pazarlama çalışmaları, pazarda bilinirliği artırmaya yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sunduğu uçtan uca hizmetlerle Orta Doğu, Hindistan, Türkiye ve Afrika (MEITA) bölgesindeki tüm dağıtıcılar arasından sıyrılarak "Operasyonel Mükemmellik" ve "En İyi Performans Elit" ödüllerini aldı.

Adobe'nin uzun yıllardır dağıtıcılığını yürüten Penta Teknoloji, haziranda düzenlenen EMEA Partner Connect 2022'de "EMEA New Business Driver 2022 (2022 Yılı En Çok Yeni İş Geliştirme)" ödülüne layık görüldü.

"Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, sektörün global markaları tarafından verilen ödüllerden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını bildirdi.

Erünsal, "Teknoloji firmalarının ürünlerini kurumsal ve bireysel ölçekte son kullanıcıya ulaştıran Penta Teknoloji olarak, başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Bu başarılarımızla birlikte aldığımız ödüller sadece Türkiye'de değil, bölgesel olarak da öncü konumumuzu güçlendirdi. Her zaman daha iyisi için çalışmaya ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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