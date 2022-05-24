Ekonomi Petrol fiyatları düşüşte 110 doların altına geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatları düşüşte: 110 doların altına geriledi

Petrol fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 109,36 dolardan işlem görüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Petrol fiyatları düşüşte: 110 doların altına geriledi
Foto/arşiv

Dün 111,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 109,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, petrol piyasasındaki arz daralması ve ABD'de seyahat sezonunun yaklaşmasına rağmen küresel ekonomide gerileme beklentilerine yönelik açıklamalar ve Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları etkili oldu.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) bu yılın küresel ekonomi için zor bir yıl olacağını belirtti.

Georgieva, "2022'nin zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte birçok ülkede emtia fiyat şoku geliyor. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim şok, geçen haftaki tam fiyat şoku. Çünkü belki de ekonominin daha zorlu sulara girdiği hissi. Petrol fiyatı düştü ama gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in ticaret merkezi Şanghay'da 1 Haziran itibarıyla Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilerek normalleşmenin başlaması beklenirken, Pekin'de vaka sayısında görülen artış bölgede yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimalinin yarattığı kaygı nedeniyle tedbirler sürdürülüyor.

Öte yandan, ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonunun yaklaşması petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,02 ile 110,48 dolar aralığının direnç, 109,24 ile 108,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?
ÖZGÜN
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Sadece 15 gün görülüyor

Sadece 15 gün görülüyor

Herkes ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor.
Son gün 6 Haziran

Son gün 6 Haziran

​KPSS Lisans başvuruları başladı.
Fahiş kira zirvesi

​Üç bakanlık harekete geçti: İlk toplantı bu akşam

​'Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız.'

​DEVA, Gelecek ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

​Yüzyıllar sonra saat kulesinin içinden çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş kapsamlı yeni bir sınır ötesi harekatın sinyalini verdi.

Cinnet getiren annesi tarafından öldürülmüştü.

İETT şoförü bu kez de bıçaklandı.

Uzaya gidecek ilk Türk için geri sayım başladı.

​Zincirleme kazada biri ağır beş kişi yaralandı.

​Virüsü taşıyan üç kişi hastanelik oldu.

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine iktidarı ve muhalefetiyle milli duruş sergilenmeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.