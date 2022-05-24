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Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Kurban bayramı bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Temmuz ayının yaklaşması ile milyonlarca emekli vatandaş yılda 2 kez aldıkları emekli ikramiyelerinin ikincisi için bekleyişe başladı. Kurban bayramı emekli ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği ve ne kadar ödeneceği merak kazandı. Peki, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç lira olarak ödenecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Temmuzda bayram ikramyesi ne kadar, kaç TL?
Kurban bayramı emekli ikramiyeleri 2022

Geçtiğimiz aylarda Ramazan Bayramı ikramiyelerini alan vatandaşlar yeni ikramiye tarihini merak ediyor. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Ancak henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli olmadı.

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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