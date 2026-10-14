UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere’de Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park’ta oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler 6-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Aston'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Manzambi, 31 ile 39. dakikada Jackson (2), 68 ile 72. dakikada Ross Barkley (2) ve 90. dakikada Abraham kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 1 puanda kalırken, Aston Villa ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya yükseltti.

Temsilcimiz bir sonraki maçında 20 Ekim Salı günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

'İSMAİL KARTAL İSTİFA' SESLERİ

Villa Park'ta yer alan Fenerbahçe taraftarları, maçın son bölümlerinde teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Sarı-lacivertliler, "Kartal istifa!" sloganları attı.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Barkley, Kamara, McGinn, Mbaye, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Muriqi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12' Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15' Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Suzuki iki hamlede topu kontrol etti.

17' Oğuz Aydın'ın ara pasında kaleci Suzuki'yle karşı karşıya kalan Muric'in vuruşunda, Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

31' Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

34' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.

39' Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

İKİNCİ YARI

57' Oğuz’un ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

67' İsmail’in ceza sahası içinde Johan Manzambi’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Ross Barkley, topu ağlara yolladı. 4-0

72' Ceza sahası içi sol kanadından Mbaye’nin ceza yayına pasında Barkley’in şutunda Bartuğ’a çarpan top kaleci Ederson’u kontrpiyede bıraktı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

90' Sağ kanattan ceza sahasına giren Alysson’ın ortasında arka direkte Abraham topu ağlara gönderdi. 6-0





ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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