Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi illerde okullar tatil? 15 Ekim Perşembe okul tatili olan il ve ilçeler hangileri?

Bugün hangi illerde okullar tatil? 15 Ekim Perşembe okul tatili olan il ve ilçeler hangileri?

08:49, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:39, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bugün hangi illerde okullar tatil? 15 Ekim Perşembe okul tatili olan il ve ilçeler hangileri?
Bugün okullar tatil mi?

İstanbul’da etkili olan yağış sonrası okullar bugün tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımına karşı 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası 4 ilde daha okullar bugün tatil edildi. Peki okullar tatil oldu mu, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika Valilik açıklamaları.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi’nde yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi’nde yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün hangi illerde okullar tatil?

Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının ardından Yalova, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. 

Bugün hangi illerde okullar tatil?Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının ardından Yalova, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.&nbsp;

Yalova’da okullar tatil mi?

Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı bölgelerde yollar su birikintileri nedeniyle göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüldü. Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yalova’da okullar tatil mi?Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı bölgelerde yollar su birikintileri nedeniyle göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüldü. Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kocaeli’de okullar tatil mi?

Kocaeli Valiliği de kentte sağanak yağışın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kurumların işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan personelin ise bu kapsamın dışında tutulacağı kaydedildi.

Kocaeli’de okullar tatil mi?Kocaeli Valiliği de kentte sağanak yağışın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilik açıklamasında, 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.Kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kurumların işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan personelin ise bu kapsamın dışında tutulacağı kaydedildi.

Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkilemesinin ve ulaşımda aksamalara neden olmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Sakarya’da okullar tatil mi?Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkilemesinin ve ulaşımda aksamalara neden olmasının değerlendirildiği ifade edildi.Açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Zonguldak’ta okullar tatil oldu mu?

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Zonguldak’ta okullar tatil oldu mu?Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.Vatandaşların, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.
Başlıklar :OkulTatilYağışMeteorolojiYalovaKocaeliZonguldakSakarya
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026