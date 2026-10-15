Bugün hangi illerde okullar tatil? 15 Ekim Perşembe okul tatili olan il ve ilçeler hangileri?
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası okullar bugün tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımına karşı 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası 4 ilde daha okullar bugün tatil edildi. Peki okullar tatil oldu mu, bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika Valilik açıklamaları.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Çiftçi, özellikle Marmara Bölgesi’nde yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.
Bugün hangi illerde okullar tatil?
Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarılarının ardından Yalova, Kocaeli, Zonguldak ve Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Yalova’da okullar tatil mi?
Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı bölgelerde yollar su birikintileri nedeniyle göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüldü. Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kocaeli’de okullar tatil mi?
Kocaeli Valiliği de kentte sağanak yağışın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirilmesi üzerine eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında çalışan gaziler, malul gaziler, hamileler, engelliler ve kronik hastalığı bulunan personelin yanı sıra rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kurumların işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan personelin ise bu kapsamın dışında tutulacağı kaydedildi.
Sakarya’da okullar tatil mi?
Sakarya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda, üniversiteler hariç, 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkilemesinin ve ulaşımda aksamalara neden olmasının değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, üniversiteler hariç 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
Zonguldak’ta okullar tatil oldu mu?
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Vatandaşların, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.