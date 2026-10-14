Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden tatil açıklaması

Valilik tarafından yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi;

Basın Duyurusu

Son meteorolojik verilere göre İlimizde sağanak yağışın devam edeceğinin ve etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine,

15 Ekim 2026 Perşembe günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ

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