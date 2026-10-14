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Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim 2026 Sakarya'da il geneli okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama

Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim 2026 Sakarya'da il geneli okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama

23:41, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:44, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim 2026 Sakarya'da il geneli okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama
Sakarya’da 15 Ekim için eğitim kararı: Hangi okul tatil edildi?

Sakarya’da okullar tatil mi, 15 Ekim’de okullar açık mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın şiddetli sağanak uyarılarının ardından Sakarya Valiliği'nden de resmi açıklama geldi.

Sakarya’da beklenen şiddetli sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki bir okulda 15 Ekim’de eğitime ara verildi. Karasu Kaymakamlığı, Darıçayırı Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu için bir günlük tatil kararı aldı.

Sakarya’da okullar tatil mi? (15 Ekim 2026)

Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusunda devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Tahminlere göre yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda ise özellikle yüksek kesimlerde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel ve su baskını riskine karşı uyarı

Kuvvetli yağış nedeniyle bölgede çeşitli olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor.

Dikkat edilmesi istenen başlıca riskler şöyle:

  • Sel
  • Su baskını
  • Yıldırım
  • Heyelan
  • Ulaşımda aksamalar

Yetkililer, beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Mevcut durumda Sakarya genelinde tüm okulları kapsayan bir tatil kararı bulunmazken, Karasu ilçesindeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda sağanak beklentisi nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.


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Başlıklar :sakaryaokul tatilkarasuokullar tatil mi
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