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Yarın üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe İstanbul’da üniversiteler tatil mi, dersler yapılacak mı? İşte alınan kararlar

Yarın üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe İstanbul’da üniversiteler tatil mi, dersler yapılacak mı? İşte alınan kararlar

19:14, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:58, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yarın üniversiteler tatil mi? 15 Ekim Perşembe İstanbul’da üniversiteler tatil mi, dersler yapılacak mı? İşte alınan kararlar

15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi, yarın okullar açık mı? İstanbul’da beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İstanbul Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kararın ardından İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve diğer üniversitelerde derslerin yapılıp yapılmayacağı öğrencilerin gündemine gelirken, üniversitelerin resmi duyuruları yakından takip ediliyor. Peki İstanbul’da üniversiteler tatil mi, hangi eğitim kurumlarında ders yapılmayacak ve Valiliğin 15 Ekim kararı kimleri kapsıyor? İşte öğrencilerin merak ettiği üniversite tatili kararına ilişkin ayrıntılar...

 İstanbul Valiliği, beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kararın ardından “15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi?” sorusu öğrencilerin gündemine gelirken, üniversitelerin kendi duyuru kanallarının takip edilmesi gerekiyor.

&nbsp;İstanbul Valiliği, beklenen gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kararın ardından “15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi?” sorusu öğrencilerin gündemine gelirken, üniversitelerin kendi duyuru kanallarının takip edilmesi gerekiyor.

İstanbul’da 15 Ekim’de yüz yüze eğitime ara verildi


İstanbul’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi. İstanbul Valiliği, kararın olumsuz hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğunu bildirdi.


Valilik açıklamasında İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 15 Ekim Perşembe günü yapılmayacağı belirtildi.

İstanbul’da 15 Ekim’de yüz yüze eğitime ara verildiİstanbul’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi. İstanbul Valiliği, kararın olumsuz hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğunu bildirdi.Valilik açıklamasında İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 15 Ekim Perşembe günü yapılmayacağı belirtildi.


15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi?


İstanbul Valiliğinin kararının ardından üniversite öğrencileri de “15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.


Valiliğin açıklamasında il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Bununla birlikte İstanbul'da yarın üniversitelerde derslerin işlenip işlenmeyeceği hakkında YÖK tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Üniversite öğrencilerinin kendi eğitim programlarına ilişkin güncel durumu üniversitelerinin resmi açıklamalarından takip etmeleri gerekiyor.


Öğrencilerin özellikle kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesi ve duyuru kanallarını kontrol etmesi önem taşıyor.


stanbul'da bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.


Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.


İstanbul'da bazı üniversiteler tatil edildi


İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.


Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.


Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.


15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi?İstanbul Valiliğinin kararının ardından üniversite öğrencileri de “15 Ekim İstanbul üniversiteler tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.Valiliğin açıklamasında il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Bununla birlikte İstanbul'da yarın üniversitelerde derslerin işlenip işlenmeyeceği hakkında YÖK tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Üniversite öğrencilerinin kendi eğitim programlarına ilişkin güncel durumu üniversitelerinin resmi açıklamalarından takip etmeleri gerekiyor.Öğrencilerin özellikle kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesi ve duyuru kanallarını kontrol etmesi önem taşıyor.stanbul'da bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.İstanbul'da bazı üniversiteler tatil edildiİstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.

15 Ekim için hangi tedbirler alındı?


Olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklanan tedbirlerde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kamu personeli ve trafik düzenlemelerine ilişkin kararlar da yer aldı.


Açıklanan tedbirlerin öne çıkan başlıkları şöyle:


İstanbul genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün ara verilecek.


Kamu personelinin belirli grupları için idari izin düzenlemesi uygulanacak.


İki tekerlekli motorlu araçların trafiğe çıkışına ilişkin kısıtlama uygulanacak.


Üniversite öğrencileri kendi kurumlarının resmi duyuru kanallarından eğitim programlarını takip edecek.

15 Ekim için hangi tedbirler alındı?Olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklanan tedbirlerde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kamu personeli ve trafik düzenlemelerine ilişkin kararlar da yer aldı.Açıklanan tedbirlerin öne çıkan başlıkları şöyle:İstanbul genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün ara verilecek.Kamu personelinin belirli grupları için idari izin düzenlemesi uygulanacak.İki tekerlekli motorlu araçların trafiğe çıkışına ilişkin kısıtlama uygulanacak.Üniversite öğrencileri kendi kurumlarının resmi duyuru kanallarından eğitim programlarını takip edecek.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları etkili olacak


Kararın, kent genelinde beklenen yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârın başta ulaşım olmak üzere günlük yaşamda oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla alındığı belirtildi.


Üniversite öğrencilerinin ise 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin ders ve eğitim programları konusunda kayıtlı oldukları üniversitelerin yapacağı resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

İstanbul’da olumsuz hava koşulları etkili olacakKararın, kent genelinde beklenen yoğun yağış ve kuvvetli rüzgârın başta ulaşım olmak üzere günlük yaşamda oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla alındığı belirtildi.Üniversite öğrencilerinin ise 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin ders ve eğitim programları konusunda kayıtlı oldukları üniversitelerin yapacağı resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.


İTÜ'den açıklama


İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.


Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların şehir genelinde ulaşım ve altyapıda yol açtığı olumsuzlukları yakından takip ediyoruz.

Üniversitemiz İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini azaltması beklenmekle birlikte, ulaşımda yaşanan aksaklıkların devam edebileceği öngörülmektedir.

Bu doğrultuda öğrencilerimizin yerleşkelerimize ulaşımda yaşayabileceği güçlükleri de dikkate alarak 15 Ekim 2026 Perşembe günü Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm düzeylerde bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yapılamayan derslerin telafisi ilgili akademik birimlerimiz tarafından planlanacaktır.


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

İTÜ'den açıklamaİstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.Değerli Öğrencilerimiz,İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların şehir genelinde ulaşım ve altyapıda yol açtığı olumsuzlukları yakından takip ediyoruz.Üniversitemiz İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini azaltması beklenmekle birlikte, ulaşımda yaşanan aksaklıkların devam edebileceği öngörülmektedir.Bu doğrultuda öğrencilerimizin yerleşkelerimize ulaşımda yaşayabileceği güçlükleri de dikkate alarak 15 Ekim 2026 Perşembe günü Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm düzeylerde bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.Yapılamayan derslerin telafisi ilgili akademik birimlerimiz tarafından planlanacaktır.İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Üniversitesi'nden açıklama


İstanbul Valiliği tarafından ilimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar doğrultusunda, Üniversitemizde 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir.


İstanbul Üniversitesi'nden açıklamaİstanbul Valiliği tarafından ilimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar doğrultusunda, Üniversitemizde 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir.
Başlıklar :i̇stanbul valiliğigök gürültülü sağanaküniversiteler tatil miİstanbul
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