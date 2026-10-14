Karabük'te 15 Ekim Perşembe okullar açık mı, tatil mi? Valilikten son açıklama
Karabük'te okullar tatil edildi mi, 15 Ekim Perşembe günü okullar açık mı? Karabük Valiliği, kent genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklendiği açıklanırken sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi. Öğrenci ve velilerin merak ettiği “Karabük'te yarın okullar tatil mi?” sorusuna ilişkin ise Valilikten henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.
Karabük Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yağış beklentisinin ardından “Karabük'te okullar tatil edildi mi?” sorusu gündeme gelirken Valilikten eğitime ara verildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Karabük'te kuvvetli sağanak bekleniyor
Karabük'te okullar tatil edildi mi? Karabük Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı. Beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Valiliğin son değerlendirmelere dayandırdığı açıklamada, Karabük ve çevresinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Yağışların bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği bildirildi.
Sel, heyelan ve ulaşımda aksama uyarısı
Kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek risklere ilişkin de uyarıda bulunuldu. Vatandaşların yağışın etkili olduğu süre boyunca tedbirli davranmaları istendi.
Valiliğin dikkat çektiği başlıca riskler şöyle:
- Ani sel
- Su baskını
- Heyelan
- Yıldırım
- Yağış sırasında kuvvetli rüzgar
- Ulaşımda aksamalar
Karabük'te okullar 15 Ekim'de tatil edildi mi?
Kuvvetli sağanak uyarısının ardından Karabük'teki öğrenci ve velilerin gündeminde 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği yer aldı.
Karabük Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mevcut açıklamaya göre 15 Ekim Perşembe günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.