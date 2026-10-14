Karabük'te 15 Ekim Perşembe okullar açık mı, tatil mi? Valilikten son açıklama

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Ekim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı

14 Ekim 2026 maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları araştırılırken; UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi'nde günün karşılaşmaları belli oldu. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı mücadele başta olmak üzere 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçların saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.