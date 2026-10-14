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Bolu’da yarın okullar tatil mi? Sağanak yağış saat kaçta başlayacak? Valilik kuvvetli yağış için uyardı

Bolu’da yarın okullar tatil mi? Sağanak yağış saat kaçta başlayacak? Valilik kuvvetli yağış için uyardı

19:45, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bolu’da yarın okullar tatil mi? Sağanak yağış saat kaçta başlayacak? Valilik kuvvetli yağış için uyardı

Bolu’da yarın okullar tatil mi sorusu, Bolu Valiliğinin 15 Ekim Perşembe günü için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısının ardından gündeme geldi. Bolu’da gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışların 16 Ekim Cuma saat 09.00’a kadar sürmesi öngörülürken; ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bolu Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Uyarıda yağışların 16 Ekim Cuma sabahına kadar sürebileceği belirtilirken, okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı.

Bolu Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Uyarıda yağışların 16 Ekim Cuma sabahına kadar sürebileceği belirtilirken, okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı.

Bolu’da sağanak yağış uyarısı


Bolu sağanak yağış uyarısı, Bolu Valiliği tarafından 15 Ekim Perşembe günü için yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Yağışların 15 Ekim Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren etkili olmaya başlaması ve 16 Ekim Cuma günü saat 09.00’a kadar sürmesi öngörülüyor.

Bolu’da sağanak yağış uyarısıBolu sağanak yağış uyarısı, Bolu Valiliği tarafından 15 Ekim Perşembe günü için yapıldı. Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların 15 Ekim Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren etkili olmaya başlaması ve 16 Ekim Cuma günü saat 09.00’a kadar sürmesi öngörülüyor.


Valilik sel ve su baskınına karşı uyardı


Bolu Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.


Uyarıda öne çıkan riskler şöyle sıralandı:


  • Kuvvetli rüzgâr
  • Ulaşımda aksamalar
  • Yıldırım
  • Ani sel
  • Su baskını


Vatandaşlardan yağışın etkili olduğu süre boyunca gerekli önlemleri almaları ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli hareket etmeleri istendi.

Valilik sel ve su baskınına karşı uyardıBolu Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.Uyarıda öne çıkan riskler şöyle sıralandı:Kuvvetli rüzgârUlaşımda aksamalarYıldırımAni selSu baskınıVatandaşlardan yağışın etkili olduğu süre boyunca gerekli önlemleri almaları ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli hareket etmeleri istendi.

Bolu’da 15 Ekim’de okullar tatil mi?


Valiliğin kuvvetli yağışa ilişkin açıklamasında 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesi veya okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir karar yer almadı.


Açıklamada ağırlıklı olarak kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksama risklerine dikkat çekildi.

Bolu’da 15 Ekim’de okullar tatil mi?Valiliğin kuvvetli yağışa ilişkin açıklamasında 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesi veya okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir karar yer almadı.Açıklamada ağırlıklı olarak kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksama risklerine dikkat çekildi.
Başlıklar :bolu valiliğiokul tatilibolukuvvetli sağanak
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