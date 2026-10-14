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Yalova'da yarın (15 Ekim) okullar tatil mi? Memura idari izin var mı? Yalova Valiliğinden son dakika açıklama

Yalova'da yarın (15 Ekim) okullar tatil mi? Memura idari izin var mı? Yalova Valiliğinden son dakika açıklama

22:05, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yalova'da yarın (15 Ekim) okullar tatil mi? Memura idari izin var mı? Yalova Valiliğinden son dakika açıklama

Yalova’da okullar tatil mi? Yalova Valiliği, 15 Ekim 2026 Perşembe günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle kent genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Resmi ve özel okulları kapsayan kararın yanı sıra bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı ise ikinci bir duyuruya kadar yasak olacak.

Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamudaki bazı personel grupları idari izinli sayılırken motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Yalova Valiliği, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklentisi nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamudaki bazı personel grupları idari izinli sayılırken motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Yalova’da okullar 15 Ekim’de tatil

Yalova’da okullar tatil edildi. Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre kentte 15 Ekim 2026 Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.


Valilik, kararın öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin korunması ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındığını bildirdi.


Resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi


Yalova genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretim yapılmayacak.


Yalova Valiliğinin açıkladığı kararlar şöyle:


- Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

- Kamuda çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

- Çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın kamu personeli de 15 Ekim’de idari izinli olacak.

- Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.30’dan itibaren yasaklandı.

- İki tekerlekli araçlara yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Yalova’da okullar 15 Ekim’de tatilYalova’da okullar tatil edildi. Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre kentte 15 Ekim 2026 Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilik, kararın öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin korunması ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındığını bildirdi.Resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiYalova genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretim yapılmayacak.Yalova Valiliğinin açıkladığı kararlar şöyle:- Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.- Kamuda çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.- Çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın kamu personeli de 15 Ekim’de idari izinli olacak.- Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.30’dan itibaren yasaklandı.- İki tekerlekli araçlara yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Valilikten vatandaşlara uyarı

Yalova Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Motosiklet ve scooter kullanımına getirilen trafik kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ise yapılacak yeni duyuruyla bildirilecek.

Valilikten vatandaşlara uyarıYalova Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Motosiklet ve scooter kullanımına getirilen trafik kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ise yapılacak yeni duyuruyla bildirilecek.
Başlıklar :yalovaokul tatiliyalova valiliğiidari izin
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