Yalova'da yarın (15 Ekim) okullar tatil mi? Memura idari izin var mı? Yalova Valiliğinden son dakika açıklama

Yalova’da okullar 15 Ekim’de tatil

Yalova’da okullar tatil edildi. Yalova Valiliği, meteorolojik verilere göre kentte 15 Ekim 2026 Perşembe günü aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.





Valilik, kararın öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin korunması ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındığını bildirdi.





Resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi





Yalova genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretim yapılmayacak.





Yalova Valiliğinin açıkladığı kararlar şöyle:





- Kent genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

- Kamuda çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak.

- Çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın kamu personeli de 15 Ekim’de idari izinli olacak.

- Motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.30’dan itibaren yasaklandı.

- İki tekerlekli araçlara yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.