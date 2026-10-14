İstanbul'da yarın memurlar tatil mi? 15 Ekim'de kimler idari izinli? Valilik idari izin kapsamını açıkladı

İstanbul'da okullar da bir gün tatil edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili de karar alındı. İstanbul genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi.

Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilik ayrıca motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasakladı.

Son karara göre İstanbul'da 15 Ekim'de tüm memurlar için tatil söz konusu değil. Yalnızca Valiliğin açıkladığı gruplar idari izinli sayılacak.