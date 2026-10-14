İstanbul'da yarın memurlar tatil mi? 15 Ekim'de kimler idari izinli? Valilik idari izin kapsamını açıkladı
İstanbul'da yarın memurlara tatil mi, 15 Ekim 2026 Perşembe günü kamu çalışanları idari izinli mi soruları, İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı kararların ardından gündeme geldi. Valilik; engelli, hamile, gazi, malul gazi ve belirli şartları taşıyan 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını açıkladı; kent genelinde okullarda da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
İstanbul'da yarın memurlara tatil mi sorusu, İstanbul Valiliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle aldığı kararların ardından gündeme geldi. 15 Ekim 2026 Perşembe günü tüm kamu personeline genel tatil uygulanmayacak; belirlenen gruplar idari izinli sayılacak.
İstanbul'da yarın memurlara tatil mi?
İstanbul'da yarın memurlara tatil mi sorusunun yanıtı İstanbul Valiliğinin açıklamasıyla netleşti. Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağış nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Karar tüm memurları kapsamıyor. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan belirli personel grupları için bir günlük idari izin kararı aldı.
15 Ekim'de hangi memurlar idari izinli?
İstanbul Valiliğinin kararına göre 15 Ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında;
- Engelli personel,
- Hamile personel,
- Gaziler,
- Malul gaziler,
- 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel
idari izinli sayılacak.
Bu nedenle İstanbul'da kamu çalışanları açısından genel bir tatil kararı bulunmuyor. İdari izin yalnızca açıklamada belirtilen personel gruplarını kapsıyor.
8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel için istisna var
Valilik, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele yönelik kararın bazı birimlerde uygulanmayacağını da bildirdi.
Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında görev yapan kadın personel, yalnızca 8 yaşından küçük çocuğu bulunduğu gerekçesiyle bu kapsamda idari izinli sayılmayacak.
Bununla birlikte 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, hangi meslek grubunda görev yaparsa yapsın 15 Ekim'de idari izinli olacak.
İstanbul'da okullar da bir gün tatil edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili de karar alındı. İstanbul genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildi.
Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Valilik ayrıca motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasakladı.
Son karara göre İstanbul'da 15 Ekim'de tüm memurlar için tatil söz konusu değil. Yalnızca Valiliğin açıkladığı gruplar idari izinli sayılacak.