İstanbul’da yarın AVM’ler açık mı, kapalı mı? 15 Ekim’de alışveriş merkezleri çalışacak mı? AVM’lere ilişkin resmi açıklama bekleniyor
İstanbul’da AVM’ler açık mı, yarın alışveriş merkezleri hizmet verecek mi? Kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle okullar 15 Ekim Perşembe günü tatil edilirken, İstanbul Valiliği vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Gözler şimdi AVM’lere çevrildi; İstanbul’daki alışveriş merkezlerinin kapanıp kapanmayacağına ilişkin resmi açıklama ve son gelişmeler yakından takip ediliyor.
İstanbul’da AVM’ler açık mı sorusu, kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak ve okulların 15 Ekim Perşembe günü tatil edilmesinin ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunurken, AVM’lerin kapatılmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İstanbul’da AVM’ler açık mı?
İstanbul’da AVM’ler açık mı sorusunun yanıtı, 14 Ekim’de kent genelinde etkili olan yoğun yağışın ardından merak ediliyor. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıklarken, AVM’lere yönelik ayrı bir karar duyurulmadı.
Kentte bazı alışveriş merkezlerinin bazı bölümlerinde su baskınları yaşanırken, yoğun yağışın etkilerinin sürmesi nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.
Mevcut açıklamalara göre AVM’lerin 15 Ekim’de kapalı olacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği veya AVM yönetimleri tarafından konuya ilişkin yeni bir karar açıklanması halinde durum netlik kazanacak.
İstanbul Valiliği okulları bir gün tatil etti
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere kentte hayatın birçok alanını etkilediğini belirterek bir dizi tedbir alındığını duyurdu.
Valiliğin açıkladığı tedbirler kapsamında:
İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde çalışan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel bu kapsamın dışında tutulacak.
8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, meslek grubu ayrımı olmaksızın idari izinli olacak.
Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı 14 Ekim saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin devam etmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personeli idari izin kapsamı dışında bırakıldı.
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Yenikapı'da suyla dolan alt geçitte aracıyla mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Merter'de sağanak nedeniyle caddede su birikintileri oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla bulundukları yerden alındı.
Eyüpsultan'ın Göktürk semtinde dere taşarken ekipler tarafından çevresindeki yollar ulaşıma kapatıldı.
Sarıyer'in Ayazağa semtinde aracıyla sel sularına kapılan sürücü, aracının üzerine çıktı. Bir süre aracıyla birlikte akıntıda sürüklenen sürücü çevredeki bir direğe tutunarak sulardan kurtuldu.
Ayazağa'da bazı araçlar sel suları altında kalırken bazıları ise akıntıya kapıldı. İçine su dolan İETT otobüsündeki yolcular, koltukların üzerine çıkarak bekledi.
Sel sularının yükseldiği caddede vatandaşlar, yolun karşısına uzatılan halata tutunarak karşıya geçti.
Ayazağa'nın farklı noktalarında yükselen sular nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Sarıyer'de Hacıosman Metro İstasyonu'nun önünde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, caddeden geçen bir aracın üzerine düştü. Olay nedeniyle caddede trafik akışı durdu.
Küçükçekmece'nin İstasyon Mahallesi'ndeki Nakkaş Deresi de taşma noktasına geldi.
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su biriken caddede rögar kapağı yerinden çıktı.
Yoldan geçerken rögara düşen kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Zeytinburnu'nda alt geçidin suyla dolması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Eyüpsultan Silahtarağa'da sağanağın etkisiyle bir ağaç devrildi.
Büyükdere Caddesi'ndeki alt yol tüneli de suyla doldu. Sancaktepe'de ise bir İETT otobüsünü su bastı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, T1 Kabataş-Bağcılar ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hatları'nda bir süre aksayan seferler normale döndü.
İstanbul’da 2 bin 518 ihbar yapıldı
İstanbul Valiliği, sağanak yağış nedeniyle 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaştığını bildirdi.
İhbar kayıtlarında:
1.277 su baskını,
15 heyelan,
47 mahsur kalma,
13 ağaç devrilmesi,
2 çatı uçması,
76 araç,
808 konut,
280 iş yerine ilişkin olay yer aldı.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumların toplam 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
En yüksek yağış Beykoz Ömerli’de ölçüldü
Valiliğin paylaştığı verilere göre en yüksek yağış miktarı Beykoz Ömerli’de kaydedildi. Bölgede metrekareye 193,84 kilogram yağış düştü.
Açıklanan diğer yağış miktarları şöyle:
Arnavutköy: 125,9 kilogram
Sarıyer-İTÜ Maslak: 124,72 kilogram
Çatalca: 75,2 kilogram
Kartal: 14,3 kilogram
Bakırköy: 6,8 kilogram
Saat 20.00 itibarıyla yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen sefer olmadığı bildirildi. Ekiplerin kent genelindeki müdahale ve takip çalışmaları sürüyor.
AVM’lerle ilgili resmi açıklama bekleniyor
15 Ekim Perşembe günü için İstanbul’daki AVM’lere yönelik genel bir kapatma kararı açıklanmış değil. Okulların tatil edilmesi ve vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde yapılan uyarılar nedeniyle alışveriş merkezlerinin çalışma durumu yakından takip ediliyor.
AVM’lerin açık veya kapalı olmasına ilişkin İstanbul Valiliği ya da ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılacak resmi açıklamalar belirleyici olacak.