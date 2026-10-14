İstanbul’da yarın AVM’ler açık mı, kapalı mı? 15 Ekim’de alışveriş merkezleri çalışacak mı? AVM’lere ilişkin resmi açıklama bekleniyor

AVM’lerle ilgili resmi açıklama bekleniyor





15 Ekim Perşembe günü için İstanbul’daki AVM’lere yönelik genel bir kapatma kararı açıklanmış değil. Okulların tatil edilmesi ve vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde yapılan uyarılar nedeniyle alışveriş merkezlerinin çalışma durumu yakından takip ediliyor.





AVM’lerin açık veya kapalı olmasına ilişkin İstanbul Valiliği ya da ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılacak resmi açıklamalar belirleyici olacak.