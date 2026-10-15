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Yarım altın ne kadar? 15 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç lira oldu düştü mü yükseldi mi?

Yarım altın ne kadar? 15 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç lira oldu düştü mü yükseldi mi?

09:00, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yarım altın ne kadar? 15 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç lira oldu düştü mü yükseldi mi?

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin ardından sert düşüşe geçen altın ve gümüş fiyatları yeni günde toparlanmaya başladı. Doların değer kaybetmesi ve Fed’in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, değerli metaldeki yükselişte etkili oldu. Altın fiyatları, önceki seansta 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından perşembe günü yeniden yükseldi. Yarım altın 21.541 TL’den işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

ABD'de açıklanan kritik verilerin ardından sert düşüşe geçen değerli metaller, doların zayıflamasıyla haftanın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, değerli metaldeki yükselişte etkili oldu. İşte 15 Ekim Perşembe gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum bilgileri.

ABD'de açıklanan kritik verilerin ardından sert düşüşe geçen değerli metaller, doların zayıflamasıyla haftanın en düşük seviyelerinden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, değerli metaldeki yükselişte etkili oldu. İşte 15 Ekim Perşembe gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum bilgileri.

Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

Altın fiyatları, önceki seansta 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından perşembe günü yeniden yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 artışla 4.158,63 dolara yükseldi. Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 1,8 değer kazanarak 4.180 dolar seviyesine çıktı.

Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?Altın fiyatları, önceki seansta 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından perşembe günü yeniden yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 artışla 4.158,63 dolara yükseldi. Aralık vadeli altın kontratları da yüzde 1,8 değer kazanarak 4.180 dolar seviyesine çıktı.

Gram altın ne kadar?

Yüzde 1,8'den fazla düşüşle 6.500 TL'nin altına gerileyen gram altın da yeni günde toparlandı. Yeni güne 6520 TL'den başlayan sarı metal yüzde 1'den fazla yükseliş ile 6587 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?Yüzde 1,8'den fazla düşüşle 6.500 TL'nin altına gerileyen gram altın da yeni günde toparlandı. Yeni güne 6520 TL'den başlayan sarı metal yüzde 1'den fazla yükseliş ile 6587 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 21.541 TL'den işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?Yarım altın 21.541 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 10.770 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 10.770 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ise 43.819 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?Cumhuriyet altını ise 43.819 TL seviyesinde bulunuyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı piyasasında da gram altın kayıplarını telafi ediyor. Yüzde 1,88 kayıpla 6.520 TL'nin altına sarkan gram altın 6626 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 10.802 TL'ye, yarım altın 21.694 TL'ye, tam altın ise 42.406 TL'den işlem görüyor.



Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar?Kapalıçarşı piyasasında da gram altın kayıplarını telafi ediyor. Yüzde 1,88 kayıpla 6.520 TL'nin altına sarkan gram altın 6626 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 10.802 TL'ye, yarım altın 21.694 TL'ye, tam altın ise 42.406 TL'den işlem görüyor.
Başlıklar :Yarım altıngram altınçeyrek altınKapalıçarşı altın fiyatları
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