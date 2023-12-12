Petrol fiyatları son beş ayın en düşük seviyesine yakın

Küresel gösterge Brent, önceki iki seansta yüzde 2,7 yükseldikten sonra varil başına 76 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 71 doların üzerinde işlem gördü. OPEC+ ittifakı üyelerinin, ABD de dahil olmak üzere OPEC dışı tedarikçilerden gelen artan üretimin yanı sıra, son gönüllü kesinti turuna da tamamen bağlı kalacağına dair şüpheler, arz fazlasının genişleyeceği yönündeki korkuları artırdı.





Zaman yayılımları arzın talebin önünde ilerlediğinin sinyallerini vermeye devam ediyor; Brent ve ABD ham petrolü vadeli işlem eğrileri gelecek yılın ortasına kadar düşüş eğilimi gösteriyor.





Brent göstergesinin altı aylık farkı, Contango'da varil başına 18 sent ile bir yılın en düşük seviyesine yakın oldu. Sadece bir ay önce varil başına 1,66 dolardı.





Petrol son yedi haftada düşüş göstererek 2018'den bu yana en uzun düşüşünü gerçekleştirdi ve Eylül sonundan bu yana yaklaşık beşte bir oranında düşüş yaşadı. Talep üzerine Çin'in tüketim büyümesinin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor ve ABD'de resesyon ihtimali var.





Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Citigroup, fiyatları varil başına 70 ila 80 dolar aralığında tutabilmek için OPEC+'nın gelecek yılın tamamı boyunca üretim kısıtlamalarını uzatması gerekeceğini söyledi.





Commonwealth Bank of Australia'dan analist Vivek Dhar, "OPEC+ gönüllü arz kesintilerine devam ederse ve küresel petrol stoklarındaki artışa zarar verirse, petrol fiyatlarının temel bir destek bulması muhtemel" dedi. Ancak "küresel petrol talebinin gidişatı da tartışmalı olmaya devam ediyor" dedi.











