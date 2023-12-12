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Ekonomi

Yeni uygulaması Threads'i Instagram'a bağlayan Meta'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, kullanıma yeni sunulan Threads isimli uygulamanın Instagram uygulamasıyla bağlanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc'e, soruşturma açtı.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:02 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:03 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms, Inc'in, kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğini tespiti amacıyla yapılan ön araştırma Kurulca karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerektiği de belirtildi.





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#Meta Platforms Inc
#Rekabet Kurulu
#Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
#Facebook
#Instagram
#Kenan Biter
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