Ekonomi Petrol talebinde günlük 69 milyon varillik düşüş beklentisi
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol talebinde günlük 6.9 milyon varillik düşüş beklentisi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki küresel petrol talebine yönelik tahminini tekrar düşürdü ve söz konusu düşürmenin son olmayabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

OPEC'in aylık raporunda 2020'de küresel talebin günde 6.9 milyon varil veya yüzde 6.9 daralmasını beklediğini belirtti. OPEC geçen ay talebin günde 60,000 varil ile hafif artmasını bekliyordu.

OPEC raporunda talep tahmininde, "Aşağı yönlü riskler önemini koruyor ve özellikle ikinci çeyrekte daha fazla düzeltme yapılması olasılığını ortaya koyuyor. Petrol piyasası şu anda ani, aşırı ve küresel ölçekte tarihi bir şok yaşıyor" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Çarşamba günü yayınlanan aylık roporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

IEA raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzede seyahat kısıtlamaları uygulandığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Seyahat kısıtlamalarının yılın ikinci yarısında kaldırılıcağının öngörüldüğü senaryoya göre dahi, küresel petrol talebinin 2020 yılı genelinde, 2019 yılına göre günde 9.3 milyon varil düşeceğini öngörüyoruz.

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