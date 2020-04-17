​Çin iki koli, Türkiye bir uçak dolusu yardım yolladı

Türkiye’den Somali’ye bu sabah bir uçak dolusu tıbbi malzeme yola çıkarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyayı etkisi altına aldı. Ekonomik olarak üretim ve planlamada eksik kalan ülkeler, salgınla mücadelede problemler yaşıyor. Bu süreçte tıbbi malzeme konusunda yaşanabilecek yetersizlik, salgının kontrol altına alınamamasına neden oluyor.

Koronavirüs salgınında Türkiye ise iyi bir sınav veriyor. Hastalığın kontrol altına alınması ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedildi. Ülkemiz bu süreçte salgınla mücadelede zorluk çeken Avrupa ülkelerine tıbbi malzeme desteğinde bulunmaya başlamıştı.

Çin’den Suriye’ye gönderilen iki kolilik yardım eleştirilere yol açmıştı.

Çin’den Suriye’ye iki kolilik yardım

Geçtiğimiz gün 15 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Çin’in COVID-19 salgını nedeniyle Suriye’ye gönderdiği yardım kolileri tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada alay konusu olan tanı kitlerinden oluşan iki küçük kolilik yardım için tören düzenlenmesi kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.

Türkiye’nin yardımları sürüyor

Geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitinden oluşan yardım malzemeleri Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya gönderildi. Daha önce de Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya da kargo uçaklarıyla tıbbi malzeme yardımı gönderilmişti.

Türkiye şimdiye kadar 8 ülkeye yardım malzemesi gönderdi.

Somali’ye yardım uçağı gönderildi

Salgınla mücadele kapsamında bugün ise, Türkiye’nin tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara’dan Somali’ye hareket etti. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400M tipi kargo uçağına yüklenerek, Somali’nin başkenti Mogadişu’ya hareket etti.

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