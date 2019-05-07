Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Porscheye 535 milyon avro para cezası
OTOMOTİV

Porsche'ye 535 milyon avro para cezası

Porsche'ye 535 milyon avro para cezası

Stuttgart Savcılığı, dizel kriziyle ilgili Volkswagen Grubu'nun lüks otomobil markası Porsche'ye 535 milyon avro para cezası kesti.

Haber Merkezi AA
Porsche'ye 535 milyon Euro ceza verildi.
Porsche'ye 535 milyon Euro ceza verildi.

Almanya'da Stuttgart Savcılığı, Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche'ye dizel krizinde denetim yükümlülüklerini ihmal etmekten dolayı 535 milyon avro para cezası verdi.

Porsche'den yapılan açıklamada, savcılığın Porsche'ye dizel skandalı kapsamında 535 milyon avro para cezası kestiği belirtildi. Cezanın, Porsche'ye, dizel krizinde denetim yükümlülüklerini ihmal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin para cezasına karşı temyiz başvurusu yapmadığı bildirildi.

Stuttgart Savcılığı, Volkswagen grubu şirketlerinden Porsche'nin üst düzey yöneticilerine yönelik Temmuz 2017'de dizel manipülasyonu soruşturması başlatmıştı. Dizel skandalından sonra lüks araç üreticisi Porsche, Eylül 2018'de dizel araç üretimini durduracağını, 2019'dan itibaren de benzinli, elektrikli ve hibrit araçlara yöneleceğini açıklamıştı.

Almanya'da, karbon emisyonu skandalı nedeniyle daha önce Volkswagen 1 milyar avro ve Audi de 800 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.

TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur
EKONOMİ
TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur

Otomotiv sektöründe hibrit dönüşümü
EKONOMİ
Otomotiv sektöründe hibrit dönüşümü

Tekirdağlı çiftçi 5 bin liraya kendi traktörünü yaptı
FOTOĞRAF 7
Title
Malkaralı kaynak ustası kendi imkanlarıyla tasarladığı ve 5 bin liraya mal ettiği traktörüyle bahçesinde sürüm yapmaya başladı.
Title
Çiftçilik de yapan kaynak ustası Ekrem Özavcı, 200 ağaçlık zeytinliğinde kullanmak üzere traktör almaya karar verdi. Piyasada bütçesine uygun traktör bulamayınca, kendisi bir traktör tasarladı. İlk olarak elindeki su motorunu kullanarak traktör yapımına başlayan Özavcı, aracın kaportası, çamurlukları ve bazı motor parçaları için sac ve demir kullandı.
Title
Düldül adını verdiği traktörü için sadece dışarıdan lastik ve su pompası satın alan Özavcı, çalıştırdığı traktörüyle bahçesini sürmeye başladı. Ekrem Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenisini almak için parası yetmeyince kendi traktörünü yapmaya karar verdiğini söyledi.
Title
İlk olarak su motorunun santrifüjünü çıkartarak işe başladığını anlatan Özavcı, traktörün motorunu yaptıktan sonra diğer parçalarını ve kaportasını saç ve demir kullanarak kendisinin tasarladığını vurguladı.
Title
Yaklaşık 5 bin liraya mal ettiği traktörü 20 günde çalışır duruma getirdiğini ifade eden Özavcı, şunları söyledi: Bunu eskiden beri tasarlıyordum. 200 zeytin ağacım var, aralarını sürmek, tırmıklamak için, otlarını öldürmek için böyle bir şey yapayım dedim. Su motoru ile traktörün motorunu oluşturdum. Daha sonra demir ve sac kullanarak diğer bölümlerini oluşturdum. Vidalarını, somunlarını bile kendim keserek yaptım. Kaportasını da keserek preslediğim sacdan yaptım. Sadece lastiklerini satın aldım.
Title
Küçük bir traktör ortaya çıktı. Bana 5 bin liraya mal oldu. Arkasına bir de römork takacağım gübre taşırım, kovanlarım var, onları taşırım diye tasarladım. Mükemmel de oldu.
Title
Özavcı, yaklaşık 20 yıl önce de bir tekne imal ettiğini ancak masraflı olması nedeniyle satmak zorunda kaldığını da anlattı.
Tekirdağlı çiftçi 5 bin liraya kendi traktörünü yaptı
Malkaralı kaynak ustası bahçesini sürmek için ihtiyacı olan traktörü, bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle alamayınca kendi imkanlarıyla imal etti. Çiftçi ve kaynak ustası Ekrem Özavcı "Su motoru ile traktörün motorunu oluşturdum. Daha sonra demir ve sac kullanarak diğer bölümlerini oluşturdum. Vidalarını, somunlarını bile kendim keserek yaptım. Küçük bir traktör ortaya çıktı. Bana 5 bin liraya mal oldu" dedi.


Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP liderinden grup toplantısında önemli mesajlar.
Türkiyede bir ilk olacak

Türkiye'de
bir ilk olacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açıldı.
Aracını satsa bile ödeyemez

Aracını satsa bile ödeyemez

112 bin TL'lik köprü geçiş cezasına tüketicilerden tepki.
İran resmen duyurdu

İran resmen duyurdu

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'ya nükleer mesajı.
Kilosu 200<br>kurusu 800 TL

Kilosu 200
kurusu 800 TL

​Çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
Ambargoyu <br>delecek araç

Ambargoyu
delecek araç

​İran, Türkiye ve Rusya için geliştirdiğini açıkladı.
225 milyon<br>dolarlık yeni yüz

225 milyon
dolarlık yeni yüz

​Tofaş Egea modeli için sürpriz bir karar aldı.

Yeni Filistin<br>kurmak istiyorlar

Yeni Filistin
kurmak istiyorlar

İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı.
Dolarsızlaştırma operasyonu

Dolarsızlaştırma operasyonu

​Rusya'dan dolara rezerv darbesi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
İstanbul'a taşınacak

İstanbul'a taşınacak

İki lider ortak miting yapma kararı alabilir.
Çete dedi<br>hedef gösterdi

Çete dedi
hedef gösterdi

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi tehdit etti.
36 günlük maraton

36 günlük maraton

İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
MOSSAD istedi <br>ABD gönderdi

MOSSAD istedi
ABD gönderdi

ABD, Körfez'e uçak gemisi yolladı.
İdlib mutabakatına darbe

İdlib mutabakatına darbe

Esed, silahtan arındırılmış bölgelere saldırıyor.
BORON sıvı geliyor

BORON sıvı geliyor

Temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.