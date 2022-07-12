Raylı sistem ve konutların enerjisi atıktan

Çevre Mühendisi Osman Şenaydın, biyogaz tesislerinde, düzenleme depolama tesislerine alternatif olarak yüzde 99 oranında gazın değerlendirilebildiğini dile getirdi. Şenaydın, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde kurulmuş olan biyogaz tesisinde üretilen elektrik, Gaziantep’in raylı sistemlerinin enerji ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’de şu an 79 tane biyoenerji santrali var. Üretilen elektriğe , örnek vermek gerekirse, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde 7 bin, Elazığ’da 10 bin konutun enerji ihtiyacını giderecek şekilde enerji üretme kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu adımları, önemli gelişmeler olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel enerji krizinde alternatif kaynakların önemi artarken, dünya genelinde bu alanlara yönelik çalışmalar da hız kazanıyor. Alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarını hızlandıran Türkiye’de ise evsel atıklardan üretilen enerjiyle önemli bir tasarruf sağlanıyor. Evsel ve organik atıklar belediyelerin depolama tesisleri ile düzenli şekilde bertaraf ediliyor. Türkiye'de 20 milyon tona yakın organik atık 174 düzenli depolama tesislerinde enerjiye dönüştürülüyor. Mutfak atıkları başta olmak üzere, hal ve pazaryeri atıkları ile belediyelerin park bahçe bakımı, çim biçme ve dal budamadan kaynaklanan atıklar bu tesislerde enerjiye dönüştürülüyor.

ÇÖP GAZINDAN ELEKTRİK ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Gaziantep'te kurulmuş olan tesis raylı sistemlerin enerji ihtiyacını karşılıyor. Ordu ve Elazığ'da ise 17 bin konutun enerji ihtiyacı tesislerden temin ediliyor.

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Türkiye’de 20 milyon tona yakın evsel atığın olduğunun tahmin edildiğini belirten Türkiye Belediyeler Birliği Çevre Mühendisi Osman Şenaydın, belediyeler aracılığıyla bu zamana kadar bu atıklara 174 adet düzenli depolama sahası tesis edildiğini söyledi. TBMM Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu’nda Türkiye’de atık yönetiminde, belediyelerin üstlendiği misyon ile ilgili sunum yapan Şenaydın, tesislerde atıkların düzenli şekilde bertaraf edilerek değerlendirildiğini vurguladı.

Söz konusu 174 tesisin 32’sinde çöp gazından elektrik elde edildiği bilgisini veren Osman Şenaydın, “Bu tesislerde depo gazı yakalanıyor ve bu gazın yakılmasıyla elektrik şebekesi beslenerek enerji geri kazanılıyor. Bu tesisler, içerisinde oluşan gazın en fazla yüzde 40'ına kadarını yakalayabilmektedir” dedi.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER YOLDA

İlerleyen süreçte, sıfır atık uygulamalarıyla düzenli depolama sahalarının tamamen kapatılmasının gündemde olduğunu hatırlatan Şenaydın, “Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın, 2040 yılına doğru düzenli depolama sahalarını kapatma yönünde çalışmaları var. Yani bu bize şehirlerimizde daha köklü, daha yerleşik, daha düzenli, daha sürdürülebilir bir atık yönetim sistematiği kurulana kadar zaman kazandıracak. Geleceğin trendine baktığımız zaman Türkiye’de atıkların daha çok biyogaz tesislerinde değerlendirilmesi konuşuluyor” diye konuştu.