Hayat Atıklardan 5 metrelik zeytin dalı
KÜLTÜR SANAT

Atıklardan 5 metrelik zeytin dalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne destek vermek isteyen Hataylı mozaik ustası Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı malzemeleri atölyesinde üç aylık çalışmayla bir araya getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atıklardan 5 metrelik zeytin dalı
Mervan Altınorak, topladığı 13 bin parça atık malzemeyle 2 ton ağırlığında 5 metre uzunluğunda zeytin dalı figürü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”ne destek vermek isteyen Hataylı mozaik ustası Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı malzemeleri atölyesinde üç aylık çalışmayla bir araya getirdi. Altınorak, topladığı 13 bin parça atık malzemeyle 2 ton ağırlığında 5 metre uzunluğunda zeytin dalı figürü yaptı. Daha önce de atık malzemeleri heykele dönüştürdüğünü anlatan Altınorak, yaptığı zeytin dalı figürünün Altınözü meydanına yerleştirildiğini dile getirdi. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ilçede önemli bir yere sahip olan zeytinle ilgili yapılan figürün çok anlamlı olduğunu söyledi.

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