Ekonomi Rekabet Kurumundan Digiturke para cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumundan Digiturk'e para cezası

Rekabet Kurumu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'ye (Digiturk) 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kurumundan Digiturke para cezası
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Digiturk hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

7 MİLYON 68 BİN 133 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Kurul, Digiturk'ün, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin, "2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması" nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğine karar vererek, teşebbüse 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Karar, oy birliğiyle alındı.

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