Rekabet Kurulu fahiş fiyat cezasının gerekçesini açıkladı: Firmalar koordineli ve eş zamanlı zam yaptı ​​

Rekabet Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere kestiği cezanın gerekçesini açıkladı. Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında beş perakendeci teşebbüs arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatları ve fiyat artışlarının koordinasyonu sağlandı.

Piyasa organize edilerek fiyatlar artırıldı. Birbirine rakip 5 firma eş zamanlı olarak zamları ürünlere yansıttı.

TARİHLER BELİRLENDİ

Soruşturmada yer alan bir tedarikçi firma kendi ürünlerinin satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik olarak gerçekleşen koordinasyonu sağladı. 5 firmanın fiyatların veya miktarların tespitini yaptığı, müşterilerin ya da bölgelerin paylaşıldığı ihalelerde danışıklı hareket edilmesi gibi konularda gerçekleşen rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yaptığı tespit edildi.

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EKONOMİ Gözler Rekabet Kurulu'nda