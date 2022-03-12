Rekabetçi teknolojiyle öne çıkıyoruz

İstanbul’da çevrim içi olarak düzenlenen 1. Yapay Zeka Zirvesi başladı. Yapay Zekâ Politikaları Derneği’nin Türkiye Yapay Zeka Stratejilerini desteklemek, yapay zeka üzerine kamu ve özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği zirve kapsamında; metaverseden NFT’ye, sağlıktan hukuka, savunma ve güvenlikten girişimciliği konuları tartışıldı. 15 oturumda alanında uzman 63 kişi konuştu.

Mustafa Varank

HEDEF 10 TURCORN

Zirvenin açılışına video mesajla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekanın hayatın tüm alanlarına hızla yayılmaya devam ettiğini, geliştirilen teknolojilerin insan hayatını, ekonomiyi ve toplumu yeniden şekillendirdiği bir dönüşüm sürecine geçildiğini dile getirdi. Türkiye’nin ortaya koyduğu rekabetçi teknolojiler ile küresel ölçekte değer üreten bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istediğini belirten Varank, “Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını sağlamak için kararlılıkla çalışacağız. 2023 hedefimiz olan 10 Turcorn’a ulaşacağız. Bu Turcornların bazılarının da yapay zeka alanında çalışan firmalardan olacağına inanıyorum” dedi.

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BÜTÜN SEKTÖRLERİN ÖNCÜ TEKNOLOJİSİ

Dünyanın en değerli markalarının sıralandığı listelerde artık yenilikçi teknolojileri ve yapay zeka platformlarını kullanan şirketlerin görüldüğünü belirten Varank, “Yapay zeka, kamu, iş dünyası, ekonomi ve toplumun bütününü etkileyen öncül teknolojilerin başında geliyor. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, siber güvenlik, finans, akıllı şehirler ve oyun, yapay zeka teknolojilerinin en çok beslediği alanlar” dedi.

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YILLIK 41 ZETTABYTE VERİ ÜRETİLİYOR

Yapay zeka alanındaki temel belirleyicilerinden birinin de veri ve veri işleme altyapıları olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, şu bilgileri verdi: “Sizce dünyada yılda ne kadar veri üretiliyordur? Her gün atılan 500 milyon tweet, 294 milyar e-posta, 4 milyon GB Facebook paylaşımı, 65 milyar WhatsApp mesajı, YouTube’a her gün eklenen 720 bin saatlik yeni içerik inanılmaz bir bilgi yığını oluşturuyor. Evet gerçekten çok fazla veri üretiliyor. Şunu söyleyebilirim; dünyada yıllık 41 zettabyte veri üretiliyor ve bu her geçen gün artmaya devam ediyor.”

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Geleceğin değil günümüzün teknolojisi

Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, “Yapay zeka artık geleceğin değil, bugünün teknolojisidir. Günümüz dünyasında ülkelerin teknolojik bilgi birikim ve altyapısı ne kadar güçlüyse dünyada o kadar gür sesi çıkıyor. Toplumda yapay zeka algısı araştırmamızda 14-44 yaş arası kitlenin sadece yüzde 5’inin yapay zekayı doğru tanımlayabildiğini ve bu kitlenin yüzde 78’inin gelecekte yapay zekayla ilgilenmek istemediğini tespit etmiştik. Özellikle yaklaşık 26 milyon bir kitleye sahip olan 0-21 yaş arası kitlenin teknolojiye ilgilerini bilgiye dönüştürecek adımlar atmalıyız” dedi.

Dijital pazarda büyük yatırım hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise “Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olma konusunda büyük bir potansiyeli var. Son dönemde küresel sermayenin Türkiye’de dijital pazara ilişkin büyük yatırım hazırlıkları olduğunun farkındayız. Yapay zekalar artık bir tercih meselesi olmayıp Dijital Türkiye Vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda kalkınma hedeflerimizin en büyük taşıyıcılarından birisi olacaktır. Gelecek, dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin getireceği dönüşümde” dedi.