Teknoloji Uzay macerası model uydu yarışması ile devam ediyor
BİLİM

Uzay macerası model uydu yarışması ile devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmalarına başvurular hız kesmeden devam ediyor. Başvuru tarihi 7 Mart’ta sona eren ve TÜRKSAT yürütücülüğünde düzenlenen Model Uydu Yarışması öğrencilere, uydu ve uzay projesinin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor. Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uzay macerası model uydu yarışması ile devam ediyor
​Uzay macerası model uydu yarışması ile devam ediyor.

Yarışma kapsamında öğrencilerin tasarladıkları model uydu gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerinden veri toplayan, toplanan verileri bir ara yüz ortamına aktaran, görüntü kaydı yapan ve anlık veri alış-verişi yapabilen faydalı yükü temsil ediyor. Adaylardan, telemetri ve iletişim gereksinimleri karşılanarak otonom yapının sağlandığı disiplinler arası çalışan bir sistemi geliştirerek gerçek sistemlerin çeşitli yönlerini yansıtacak şekilde model uydu tasarlamaları isteniyor.

Uzay Teknolojileri Alanında İnsan Kaynağı Yetişecek

  • Mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren takımları toplamda 90.000 TL’lik ödül bekliyor.

Uzay teknolojilerinin millî olarak üretilmesine katkı sağlayan ve katılımcıların uydunun tüm süreçlerini öğrendikleri yarışma aynı zamanda öğrencilere diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı; sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendisler ile iletişim imkânı sunarken dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesini hedefliyor.

Uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinden sonra katılımcılar model uydularını TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecek yarışmada uçuracaklar.

Dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar. Millî Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda fikri olan, projesi olan ve üreten gençler bu yıl yine coşku ve heyecanın merkezi TEKNOFEST’te bir araya gelecekler.

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