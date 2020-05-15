Rekor kar yeni yatırım getirdi: Salgın dönemi telekom şirketlerine yaradı

Türk Telekom’un ilk çeyrek finansal sonuçları önceki akşam düzenlenen online toplantıda açıklandı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal’ın açıkladığı rakamlar, koronavirüs salgınının GSM operatörlerine yaradığını gösterdi. 2020’nin ocak-mart döneminde yüzde 17 büyümeyle 6,3 milyar lira gelir elde eden Türk Telekom; 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Güçlü gelir büyümesinin etkisiyle Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar liraya yükseltti.

Türk Telekom'un karını ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar liraya yükseltti.

MÜŞTERİYLE GELEN YATIRIM

Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net karı da operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılmasıyla düşen finansal giderler sayesinde 661 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde şirketin yatırım harcamaları yüzde 41 artarak 896 milyon liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyümeyle 11,6 milyona ulaştı. Sabit genişbantta kullanıcı başına düşen gelir (ARPU) ise ilk çeyrekte 2011’den bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte yıllık yüzde 22 artışla 4,4 milyona yükselirken, mobil abone sayısı 23,2 milyona çıktı. Sabit seste ise 103 bin net abone artışıyla 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.

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SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ START

Toplantıda finansal sonuçları değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısıyla konsolide gelirlerinin yüzde 17 büyüme kaydettiğini söyledi. Nakit akış yaratma kapasitelerinin artmaya devam ettiğini vurgulayan Önal, gelir tablolarının kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmasının, içinden geçilen bu dönemde dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kar yaratmalarına olanak sağladığını ifade etti.

BORCU BORÇLA ÇEVİRMİYORUZ

İlk çeyrekte koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda Türk Lirası cinsinden borçlanma payını arttırdıklarını aktaran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisiyle net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek 1,38x ile son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Şu anda borcu borçla çevirme döneminde değiliz, borcu kendi imkânlarımızla ödediğimiz bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Ek istihdam sağlayabiliriz

Sosyal yalıtım tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu belirten Ümit Önal, şunları kaydetti: “ Yaklaşık 20 bin çalışanımız şu anda evden çalışıyor. 10 binin üzerindeki çalışanımız ise sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. İş yükümüz arttı ama mevcut iş gücümüzle bunun üstesinden geliyoruz. Daha önce iki kişi olarak sahaya çıkan ekiplerimiz artık tek kişi olarak çalışıyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. İlerde iş yükümüze bağlı olarak yeni istihdamlar yapabiliriz.”



