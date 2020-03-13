Türk Telekom'dan 6 milyar TL’lik yatırım hedefi

Türk Telekom CEO’su Önal, "5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz." dedi.

Türk Telekom, temsil ettiği temel değerler doğrultusunda belirlediği kurumsal marka vaadini, düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Kurumsal marka vaadini, "Değerli Hissettirir" olarak belirleyen Türk Telekom’un yeni reklam yüzü ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Yeni reklam yüzü Kenan İmirzalıoğlu

'Türk Telekom Değerli Hissettirir' ile ilgili reklam kampanyası hazırlayan Türk Telekom’un iletişim çalışmalarındaki yeni reklam yüzü de Kenan İmirzalıoğlu oldu. İmirzalıoğlu’nun rol aldığı ilk Türk Telekom reklam filmi de yayına başladı. Basın toplantısında açıklama yapan İmirzalıoğlu, "Türk Telekom gibi Türkiye’ye değer katan, ülke tarihine tanıklık etmiş köklü bir şirketle bu yola çıkmış olmak bana büyük gurur verdi." dedi.

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2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefi

Yeni dönemi, müşteri odaklılık üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Önal, "Bugün, ülkemizin dört bir köşesine en iyi hizmeti sunmak için dur durak bilmeden çalışıyor, uçtan uca, köşe bucak yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Türk Telekom’un altyapısı demek Türkiye’nin altyapısı demek. Bu bilinçle; 2020’de müşteri deneyimini daha da ön plana çıkararak millî teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiber altyapıyı son 10 yılda 10 katına çıkardıklarının altını çizen Önal, "Sadece 2019’da 3,2 milyon yeni haneyi fiber internetle tanıştırdık. 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 2020’de 5,8 milyar TL’lik yatırım hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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