Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı Dört ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dört ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir'deki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve Rize'nin İyidere ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: Dört ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe ve İzmit ilçesi Yenimahalle (Arızlı), Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı, Rize'nin İkizdere ilçesi Diktaş ile Balıkesir'in Karesi ilçesi Kabakdere mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Rize'nin İyidere ilçesi Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bazı taşınmazların, ilçe merkezindeki dere yatağının taşkın ve sel riskine karşı ıslahının yapılması amacıyla İyidere Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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