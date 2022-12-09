Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli işçi alımı yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli işçi alımı yapacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yer üstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere toplam 34 nitelikli eleman alımı yapacak.

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Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli işçi alımı yapacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli işçi alımı yapacak

TTK Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTK yer üstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapacak.

Bunların, 11'i gemici, 8'i demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı, 3'ü tren makinisti, 3'ü gemi makine kontrolörü, 2'si raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, 2'si kuvvetli akım tesisatçısı, 2'si elektrik tesisatları ve pano montörü ve 3'ü numuneci maden ocağı çalışanı olarak belirlendi.

Zonguldak İş Kurumunca 12 Aralık - 16 Aralık tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak. Başvuracak adayların, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

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