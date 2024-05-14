Rezerv alanda hak kaybı yok

Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin ardından deprem bölgesindeki illerde imar çalışmaları devam ederken; rezerv yapı alanı ilan edilen alanlar uzun zamandır tartışma konusu. Depremzede vatandaşların kafasında birçok soru işareti var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri depremzede vatandaşların mülkiyet haklarının korunacağını ve bu alanda mülkiyeti olan vatandaşlara yeni yapılacak konut ve iş yerlerinin verileceğini, mülksüzleştirmenin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtiyor. Dönüşümde rezerv alan tartışmasına yönelik sorulara cevap veren bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, deprem sonrası yıkılan yapıların yerinde konut stokunun yenilenmesi ve vatandaşların bir an evvel mevcut konumlarında konut-iş yeri sahibi olması amacıyla belirlenen alanlar.

EL KOYMA DEĞİL EMANET ALMA

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanlarda hiçbir şekilde vatandaşların taşınmazlarına el konulmuyor. Mülkiyet hakkı Anayasa ile güvence altına alınıyor. Bununla birlikte, rezerv yapı alanlarında mülkiyet birliğinin sağlanarak, yürütülen uygulamaların hızlı ve etkin ilerletilmesini teminen, alandaki tüm taşınmazlar Hazine adına re’sen tescil edilerek, devletin emanetine alınıyor. Yapımı devam eden inşaatlar tamamlandıktan sonra, ilgili hak sahibine düşen bağımsız bölüm belirlenerek kendisine teslim edilecek. Dolayısıyla yürütülen bu işlem, taşınmaz ile malikin arasındaki bağı koparan bir el koyma değil, emanete alma işlemi olarak değerlendirildi.

KURUMLARA GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ YAPILIYOR

Bakanlık tarafından rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgelerde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından “Hak Sahipliği Tespit ve Değerleme” çalışması başlatılarak, her bir arsa ve binanın mevcut durumu tespit ediliyor. Bu taşınmazların malikleri belirleniyor ve SPK lisanslı değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerlemesi yaptırılıyor. Bu çalışmalar sonucu, alanın içinde bulunan taşınmazların durumu ve değeri ile bu taşınmazlardaki hak sahipleri tespit ediliyor. Alandaki hak sahiplerinin herhangi bir şekilde hak kaybına uğramamaları sağlanıyor.

TAHLİYE SÜRECİ ALAN ÖZELİNDE

Yerinde Dönüşüm hibe-kredi kampanyasında, orta hasar ve üzeri hasar almış konutunu, bulunduğu yerde, kendisi inşa etmek isteyen hak sahiplerine finansal destek sağlanıyor. Bakanlık tarafından belirlenen rezerv yapı alanlarında ise uygulama Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yürütülüyor. Dolaysıyla, rezerv yapı alanları içerisinde kalan parseller, bakanlıkça yürütülen projeden hak sahibi olabilecekler. Proje geliştirme safhası tamamlanıp, yapım ihalesi süreci başlatıldığında, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak tebligatta belirtilen sürelerde tahliyenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tahliye süresine ilişkin olarak, her alan özelinde makul bir süre belirleniyor. Yerinde Dönüşüm kampanyası kapsamında yapılan hibe-kredi destekleri ile rezerv yapı alanı kapsamında yürütülen uygulamalar karıştırılmamalı. Rezerv yapı alanlarında inşa faaliyetleri bakanlıkça yapılıyor. Hibe ve krediye konu değil. Konut teslimlerine kadar desteklere de devam edilecek.







