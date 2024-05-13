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Ekonomi

Türk çayı ihracatı dört ayda 10,4 milyon doları aştı

Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 döneminde yapılan çay ihracatı 10 milyon 461 bin 225 dolara ulaştı.

12:56 - 13/05/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, yılın 4 ayında Türkiye'den 102 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.


En fazla dış satım yapılan 3 ülke

Söz konusu dönemde 2 bin 219 ton çay ihraç edilerek 10 milyon 461 bin 225 dolar gelir sağlandığını belirten Turgut, Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu aktardı.


Turgut, bu dönem Belçika'ya 4 milyon 578 bin 120 dolarlık çay satıldığını ifade ederek, Belçika'yı 1 milyon 260 bin 479 dolarla Birleşik Krallık, 803 bin 712 dolarla ABD'nin takip ettiğini kaydetti.


Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Turgut, geçen yılın aynı döneminden farklı Yunanistan, Moritanya, Hırvatistan, Dubai, Kamerun, Polonya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Yeni Zelenda, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Küba, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldığını kaydetti.


Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliğinin giderek arttığına dikkati çekerek, bu durumun ilerleyen günlerde ihracata pozitif yansıyacağını sözlerine ekledi.



#Trabzon
#çay ihracatı
#Türkiye
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