Ekonomi Rus imalat sanayisi son beş yılın en hızlı artışını kaydetti
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus imalat sanayisi son beş yılın en hızlı artışını kaydetti

Rusya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), üretim ve yeni siparişlerdeki artış sayesinde kasımda 50,7 puandan 53,2 puana çıkarak Ocak 2017’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Rus imalat sanayisi son beş yılın en hızlı artışını kaydetti
Foto/arşiv

S&P Global, Rusya’nın kasım ayı nihai imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ekimde 50,7 puan olan imalat sanayi PMI, üretim ve yeni siparişlerdeki artış sayesinde 2,5 puan artarak 53,2’e çıktı. Endeksin Ocak 2017’den beri en yüksek artışı kaydetmesi dikkati çekti.

Analistler, Rusya’da iç piyasa talebinın hızlı bir şekilde arttığını, ihracat siparişlerinin ise yaptırımların etkisiyle düşmeye devam ettiğini belirtti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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