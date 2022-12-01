Rus imalat sanayisi son beş yılın en hızlı artışını kaydetti

S&P Global, Rusya’nın kasım ayı nihai imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ekimde 50,7 puan olan imalat sanayi PMI, üretim ve yeni siparişlerdeki artış sayesinde 2,5 puan artarak 53,2’e çıktı. Endeksin Ocak 2017’den beri en yüksek artışı kaydetmesi dikkati çekti.

Analistler, Rusya’da iç piyasa talebinın hızlı bir şekilde arttığını, ihracat siparişlerinin ise yaptırımların etkisiyle düşmeye devam ettiğini belirtti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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