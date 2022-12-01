Ekonomi Borsa peş peşe rekor kırıyor
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Borsa peş peşe rekor kırıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.091,68 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi ise 56,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Borsa peş peşe rekor kırıyor
Foto/arşiv

BIST 100 endeksi, 5.091,68 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,96 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 5.081,60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşmasının ardından Fed'in aralıkta faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Powell, dün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

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