Rus ve Ukraynalılara konut satışı katlandı.

Türkiye’de konut satışları eylül ayında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, eylülde konut satışları , bir önceki aya göre yüzde 8,17, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 düşüşle 113 bin 402 olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-eylül döneminde ise yüzde 11,4 artarak 1 milyon 57 bin 193’e çıktı. Eylül ayında satış sayıları bakımından İstanbul, 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller; 40 konut ile Hakkari, 49 konutla Ardahan ve 98 konutla Gümüşhane oldu.

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5 KONUTTAN 1’İNİ ALDILAR

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49'a geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1.795 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 1.585 konut satışıyla Antalya ve 335 konut satışıyla Mersin izledi. Eylülde Rusya vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 121 artarak 1.196’ya çıktı. Böylece Ruslar yabancılara satılan 5 konuttan birini almış oldu. Rusya vatandaşlarını 592 konutla İran, 433 konutla Irak vatandaşları takip etti. Ukraynalıların eylülde aldığı konut sayısı yüzde 102 artarak 204’e yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde ise yıllık bazda yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu.

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PRENSİN ZİYARETİ SONRASI ALIMLAR HIZLANDI

Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 199 artarak 9 bin 311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3 bin 115 adet konut alımı gerçekleştirmişti. Ukraynalıların aldığı konut adedi ise yüzde 125 artarak 1.775'e yükseldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyareti sonrası iki ülke arasında yaşanan olumlu hava konut satışlarına da yansıdı. Geçen yıl eylül ayında en fazla konut satışı yapan yabancılar listesinde yer almayan Suudi Arabistanlılar, geçen ay 159 konut alımı gerçekleştirdi. Böylece, son 3 ayda Suudi Arabistanlıların Türkiye’den aldığı konut sayısı 396 oldu.

İpotekli satış 9 ayda yüzde 26 yükseldi

Eylülde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15 oldu. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 yükselişle 228 bin 601 olarak kayıtlara geçti. Eylülde ipotekli satışların 5 bin 429'u, ocak- eylül dönemindeki ipotekli satışların 60 bin 777'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

EKONOMİ Yabancılara satılan konut sayısında Antalya ikinci sırada