Ekonomi Rusya-Antalya uçağında kasıma kadar yer yok Günde 90 uçuş yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya-Antalya uçağında kasıma kadar yer yok: Günde 90 uçuş yapılıyor

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası ülke vatandaşları akın akın Türkiye’ye geliyor. Rusya’dan Antalya’ya günde 90 uçak kalkıyor. Tur operatörleri, charter uçuşların ekim sonuna kadar dolu olduğunu, kasım ayına rezervasyon aldıklarını söyledi. Gelenlerden birçoğunun, Antalya’da yaşayan Rus tanıdıklarını arayıp ev ve okul ayarlamaya çalıştıkları öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya-Antalya uçağında kasıma kadar yer yok: Günde 90 uçuş yapılıyor
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Rusya’dan charter uçuşlar ekim sonuna kadar dolu. Ülkedeki kısmi seferberlik ilanından önce Antalya’ya charter uçuşlarla yolcu getiren tüm tur operatörlerinin 15 Eylül itibarıyla yüzde 100 dolduğunu belirten turizmciler, ekim ayı içinde çok az yer bulunabileceğine işaret etti. Seferberlikten sonra Rusya’dan çıkmak isteyenlerin ilk adresi olan Antalya’daki turistler tatilini uzattı. Rusya’dan yola çıkanların birçoğu hem ikametgah hem çocuklarının eğitimiyle ilgili olarak kentteki Rus Okulu’na başvuruyor. Bazıları da tanıdığı yerleşik Rus vatandaşlarını arıyor.

BURADA OLANLAR TATİLİNİ UZATTI

Antalya’ya Rusya’dan günde 90’a yakın uçuş gerçekleştiriliyor. Kundu, Belek ve Lara bölgesindeki otellerin çoğunun ekim sonuna kadar dolu, gelen turistlere yer bulmanın ise zor olduğunu kaydeden otel müdürü İsmail Çağlar, “Otelimizde 500 odanın 250’si yani yüzde 50’sini Rus misafirlerimiz oluşturuyor. Ekim sonuna kadar doluyuz. Mevcut rezervasyonlarda iptal olmadı, maddi imkanı olanlar da tatilini uzattı. Örneğin Bodrum’a gelmiş bir misafirimiz ailesiyle Rusya’ya dönmek yerine Antalya’ya geldi. Sürecin netleşmesini bekliyorlar” dedi.

REZERVASYON YAPIP BEKLİYORLAR

Tur firmasının operasyon müdürü Memduh Kına da şöyle konuştu: “Seferberlik kapsamındaki 300 bin kişi dışındakilerin yurt dışına çıkışlarında herhangi bir sorun yok. Rusya’dan Antalya’ya charter uçuş rezervasyonlarında eylül tamamen doldu, ekim ayında da çok az yer bulunabiliyor. Zaten rezervasyon yaptırıp ertesi gün gelmesi mümkün değil, çünkü eylül sonuna kadar tüm tur operatörlerinin rezervasyonları yüzde 100 dolu, koltuklar bitti. Şu an yaptığımız rezervasyonlar genellikle kasım ayına yönelik.”

Gelmeden ev ve okul ayarlıyorlar

Rusya’dan tarifeli seferler veya kendi özel araçlarıyla yola çıkan ya da çıkmaya hazırlanan birçok Rus vatandaşı, Antalya’da yerleşik yaşayan Rus tanıdıklarını veya Konyaaltı’ndaki Uluslararası Rus Okulu’nu arayıp oturabilecekleri mahalle, ev veya çocuklarının eğitimiyle ilgili bilgi alıyor. Rus Okulu Müdürü Viktor Bikkenev, hem Ukrayna hem Rus öğrencilerin hiçbir sorun olmadan okulda eğitim-öğretim gördüklerini belirterek “Bu olaylardan sonra talepte ciddi artış oldu. O bölgelerden günde 2-3 telefon alırdık. Şimdi 20-30 telefon alıyoruz” dedi.

Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
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Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.
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Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.
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Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.
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Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.
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UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ

Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.
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Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.
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Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
Ukrayna ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.


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