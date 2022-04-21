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Ekonomi Rusya Merkez Bankası Ülkeye yönelik temerrüt tehlikesi yok
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Merkez Bankası: Ülkeye yönelik temerrüt tehlikesi yok

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkesine yönelik bir temerrüt tehlikesinin bulunmadığını belirterek, “Rusya'nın kaynakları var, gerekli tüm finansal kaynaklara sahip, hiçbir temerrüt bizi tehdit etmiyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası: Ülkeye yönelik temerrüt tehlikesi yok
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisinin yaptırımlar ışığında yeniden inşa edilmesiyle ilgili sürecin zaman alacağını söyledi.

Söz konusu “yeniden inşa” sürecine ülkedeki üreticilerin sorunlar yaşayacağına işaret eden Nabiullina, “Ağırlıklı olarak yerli üretim yapan şirketler bile sorunlar yaşayabilir.” ifadesini kullandı.

Üreticilerin yaşadığı sorunlara ilişkin çeşitli sektörlerden örnekler veren Nabiullina, “Örneğin, düğmeler. Birçok yerde üretiliyorlar ancak işletmeler, yeni tedarikçilerin bulunmasının aylar sürebileceğini söylüyorlar. Kağıt endüstrisinde de örneğin kerestemiz tamamen Rus üretimi, ancak ağartma kimyasalları ithal ediliyor. Gıda endüstrisinde hammaddeler yerli üretim, ancak yabancı ambalajların acilen yenisinin aranması gerekiyor. Tüm bunlar zaman alıyor.” şeklinde konuştu.

Nabiullina, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya yönelik bir temerrüt tehdidinin ise bulunmadığını savunarak, “Rusya'nın kaynakları var, gerekli tüm finansal kaynaklara sahip, hiçbir temerrüt bizi tehdit etmiyor.” dedi.

Rusya’nın dijital ruble hamlesinde ise gelecek yıl uluslararası ödemelere geçileceğine işaret eden Nabiullina, “Dijital rublenin bir prototipini hızla oluşturduk, şimdi bankalarla test ediyoruz. Önümüzdeki yıl dijital ruble ile reel ekonomide kademeli olarak pilot ödemeler yapacağız. Dijital ruble bu ödemeleri daha ucuz hale getirecek.” diye konuştu.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası’nın gelecek toplantılarında faiz indirimi konusunu da değerlendireceğini sözlerine ekledi.

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