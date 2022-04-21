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Ekonomi Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları 106 milyar dolar seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 106 milyar dolar seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Mart 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri"ne göre TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 105,9 milyar dolara geriledi.

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Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları 106 milyar dolar seviyesinde
Foto/arşiv

TCMB tarafından, Mart 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 azalarak 105,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,9 azalışla 56,1 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,7 artışla 42 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) martta bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 15,4 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 62,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 21,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler martta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 53,1 milyar dolara indi.

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