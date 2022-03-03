Ekonomi Rusya-Ukrayna Savaşı çelik sektörünü etkilemeyecek
İŞ DÜNYASI

Rusya-Ukrayna Savaşı çelik sektörünü etkilemeyecek

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa ülkeleri tarafından Rus çelik üreticisi Severstal'ın ana hissedarı Alexey Mordashov'a yaptırım uygulanmasının ardından bu firmanın Avrupa'ya çelik ihracatını durdurmasının Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna Savaşı çelik sektörünü etkilemeyecek
Foto/arşiv

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

İçinde bulunulan durumun etkilerini analiz edebilmek için diğer Rus firmalarının durumlarını da görmek gerektiğine işaret eden Yayan, "Tek bir firmanın sevkiyatı durdurması büyük bir etki yaratmaz. Severstal'in ürettiği ürünleri Türk üreticiler de üretmektedir. Türkiye'nin bu durumdan etkilenmeyeceği, AB'nin kotaları gözden geçirmekte olduğu bu dönemde, içinde bulunulan şartları değerlendirerek, kotaları kaldırabileceğini veya esnetebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"İki ülkeden ithal edilen ürünler ülkemizde de üretiliyor"

Yayan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sektöre etkilerine de değinerek Türkiye'nin geçen yıl 15,4 milyon ton çelik ürünleri ithal ettiğini dile getirdi.

Rusya'nın 4,9 milyon ton ile Türkiye için en büyük tedarikçi konumunda olduğunu anlatan Yayan, şunları kaydetti:

"Rusya'yı 2,2 milyon ton ile Ukrayna takip etmektedir. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin Türk çelik sektörüne etkisi değerlendirildiğinde, en büyük tedarikçimiz olan bu ülkelerden Rusya ile ticaretin benzer seviyelerde devam etmesi beklenirken, Ukrayna'dan ithalatta azalmanın söz konusu olabileceği öngörülmektedir. Ancak, ithal edilen ürün gruplarının üretimi ülkemizde de gerçekleştirildiğinden bu durumun çelik sektörümüze olumsuz bir yansımasının olmayacağı değerlendirilmektedir."

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