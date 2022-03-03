Ekonomi Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu
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Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verisi ile milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranı da belli oldu. Sözleşmesi şubat ayında güncellenecek olan kiracılara yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 25,98'i geçemeyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika kira zam oranları belli oldu: İşte mart ayında kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından milyonlarca kiracının merakla beklediği mart ayı kira zam oranı da belli oldu.

MART AYINDA KİRALARA YAPILABİLECEK ZAM ORANI

Şubat ayı enflasyon verisinin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira zam oranına göre mart ayında kontratını yenileyecek kiracılar için yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 25,98'i aşamayacak.

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Kirada zam
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