Rusya'dan fiyatlara yüzde 60 indirim: Yine de kâr ediyoruz Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Rus kömür üreticilerinin yüzde 50 ila 60 arasında indirimle ihracat yapmak zorunda kaldıklarını, ancak yine de kar elde ettiklerini söyledi.

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