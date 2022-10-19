Dünya Putin ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti
AVRUPA

Putin ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ve Zaporojiya'nın da içinde bulunduğu ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etme kararını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin, ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen bölgelerde güvenlik risklerine maksimum düzeyde yanıt verilmesi ve oralarda bölgesel savunma karargahlarının oluşturulmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporojiya bölgelerinde, Rusya'nın bir parçası olmadan önce sıkıyönetim rejimi olduğunu hatırlatmama izin verin. Şimdi bu rejimi kendi içimizde resmileştirmemiz gerekiyor." dedi.

SEKİZ BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞ SINIRLANDI

Kremlin Ukrayna'ya açılan 8 bölgeye giriş ve çıkışı sınırladı.

Peskov, Rusya'nın dört bölgesinde sıkıyönetim yasası ışığında tüm ülke sınırlarının kapatılması planlanmıyor dedi.

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