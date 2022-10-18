Dünya Kremlin Rusya İran İHAlarını kullanıyor iddiasını reddetti
AVRUPA

Kremlin Rusya İran İHA’larını kullanıyor iddiasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 'Rusya Ukrayna’da İran’a ait insansız hava araçları (İHA) kullanıyor' iddiaları yanıtlayarak, "Böyle bir bilgiye sahip değiliz. Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin Rusya İran İHA’larını kullanıyor iddiasını reddetti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da basına yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’da İran İHA’ları kullandığına" yönelik iddiaları değerlendirdi.

Buna ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden Peskov, “Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz. Diğer tüm soruları, Rusya Savunma Bakanlığına iletebilirsiniz.” diye konuştu.

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ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürerken, Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.

Kiev'de 'Kamikaze İHA'nın düşme anı kameralara yansıdı
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Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 aylık hamile bir kadının da aralarında olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından, bu sabah şehre düzenlenen kamikaze İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Kliçko, bu sabah Kiev'e 28 kamikaze gönderildiğini, bunlardan 23'ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, başkentte 5 ayrı patlama duyulduğunu belirtti. Kiev'de saldırıya hedef olan ve büyük kısmı yıkılan bir apartmandaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Kliçko, yaşamını yitirenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve eşinin de bulunduğunu kaydetti.

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