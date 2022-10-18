Kiev'e kamikaze saldırısı: Kış ayları öncesi enerji altyapısı hedef alındı

Sözde referandumla ilhak ettiği topraklarda tutunmaya çalışan ancak güney ve kuzey doğu cephesinde gerileyen Rusya, aylar sonra başkent Kiev’i hedef alan saldırılara başlarken, Belarus’a yeniden asker sevkiyatına başladı. Suriye ve Çeçenistan’da sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırı stratejisiyle bilinen General Sergey Surovikin’in, Ukrayna’daki Birleşik Askeri Kuvvetler Komutanlığı görevine atanmasıyla Rus ordusu kamikaze İHA ve füze saldırılarıyla Kiev’i baskı altına almaya başladı. Dün yine İran yapımı Kamikaze İHA’larıyla Kiev’in çeşitli noktaları hedef alındı. Kiev’e bir baskı da sadece 140 km uzaklıktaki Belarus’tan geldi. Minsk yönetimi 9 bin askerden oluşan Rus birliğinin ülkesine konuşlanmaya başladığını doğruladı.

İRAN İHA’LARI SAVAŞ MEYDANINDA

Geçtiğimiz hafta ülkenin büyük kentlerine ve sivil yerleşim yerlerine hassas güdümlü füzelerle saldırı gerçekleştiren Rusya, İran’dan tedarik ettiği kamikaze İHA’ları da benzer saldırılarda kullanmaya başladı. Rus güçleri, önceki gün başkent Kiev’in Shevchenkivskyi bölgesini kamikaze İHA’larla hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, “İtfaiyeciler çalışıyor. Çok sayıda yapı zarar gördü. Sağlık görevlileri olay yerinde” dedi. İHA’lardan biri binaya isabet ederken, patlama sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Bir diğer patlamanın alt yapı tesisine isabet ettiği ve ciddi hasar verdiği, bir diğer İHA’nın ise ayçiçek yağı deposunu vurarak yangına sebebiyet verdiği kaydedildi. Ukrayna ordusu, 37 insansız hava aracını imha ettiklerini, ancak kamikaze İHA’lardan yüzde 15’ine mani olamadıklarını duyurdu.

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ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE

Ülke elektriğinin yüzde 20’sini karşılayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’da kontrolü elinde tutan Rusya, kış öncesi ülkenin Kiev’in enerji altyapısını hedef almaya başladı. Ülkeye sağladığı gaz akışını da kesen Moskova yönetimi, enerji şebekelerini imha ederek, zorlu geçecek kış aylarında Kiev yönetiminin direncini kırmayı hedefliyor. Son dönemde balistik füze stoku tükendiği iddia edilen Rusya bu saldırılarında İran’dan tedarik ettiği Şehadet 136 tipi kamikaze İHA’ları kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan saldırılar neticesinde Kiev karanlığa gömülmüştü. Sovyetler döneminden kalan ısınma sisteminin vurulmasının kış aylarında dramatik sonuçlar doğurabileceği kaydediliyor.

BELARUS’A 9 BİN ASKER

Öte yandan Moskova yönetimi, Belarus’a asker konuşlandırmaya başladı. Belarus Savunma Bakanlığı, Moskova yönetiminin ülkelerine 9 bin asker konuşlandıracağını açıkladı. Birliklerin ülkeye giriş yaptığı ifade edilirken, söz konusu hamle ile birlikte Rus güçlerinin başkent Kiev’e yeni bir saldırı başlatmasından endişe duyuluyor. Bunun yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus’ta konuşlu Su-25 tipi savaş uçaklarına nükleer füze taşıma kapasitesi sağlayacaklarını duyurdu. Kiev’e 140 km uzaklıkta bulunan Belarus’taki askeri kabiliyetlerini artıran Rusya’nın, Ukrayna’yı baskı altına alarak masaya oturmaya ikna etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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