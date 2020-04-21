Ekonomi Rusyadan petrol açıklaması Kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan petrol fiyatlarındaki düşüşe ilişkin açıklama

Rusya'dan petrol açıklaması: Kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok

Batı Teksas tipi ham petrolde mayıs vadeli kontratın eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilemesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kıyamet senaryosu yazmaya gerek olmadığını, petrol fiyatları her ne kadar olumlu bir eğilimde olmasa da bir fiyat çöküşü de yaşamıyor diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolde mayıs vadeli kontratın eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilemesini değerlendirdi.

DURUM SPEKÜLATİF!

Söz konusu düşüşün WTI'ın mayıs vadeli kontratında yaşandığına işaret eden Peskov, "Eksiye düşen petrol fiyatları değildi. Durum spekülatif ve tümüyle vade sonu kapanış işlemleriyle alakalı." diye konuştu.

KIYAMET SENARYOSU YAZMAYA GEREK YOK

Küresel petrol piyasalarındaki duruma ilişkin "aşırı olumsuz" bir gerekçe bulunmadığını öne süren Peskov, "Duruma ilişkin kıyamet senaryosu yazmaya gerek yok. Petrol fiyatları her ne kadar olumlu bir eğilimde olmasa da bir fiyat çöküşü de yaşanmıyor. Gerekmesi halinde, petrol fiyatlarındaki düşüşün Rus ekonomisine etkisini hafifletmek için gereken tüm araçlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

  • Peskov, ihtiyaç halinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC nezdinde gerekli temasların yapılabileceğini söyledi.

YÜZDE 300 DÜŞTÜ

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

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