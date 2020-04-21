Ekonomi Brent petrolün varili 20 doların altına düştü Şubat 2002den bu yana en düşük seviye
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 20 doların altına düştü: Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye

Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 20 doların altına geriledi. Brent petrolün varili saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara inerken, Şubat 2002'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Haber Merkezi AA
petrolde tarihi düşüş devam ediyor.
petrolde tarihi düşüş devam ediyor.

Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar inerken günlük kayıp yüzde 29,27 oldu. Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 6,95 dolardan alıcı bulurken günlük düşüş yüzde 41,88 oldu.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrolde tarihte görülmemiş düşüş: Trump'tan ilk açıklama geldi
EKONOMİ
Petrolde tarihte görülmemiş düşüş: Trump'tan ilk açıklama geldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Ancak, OPEC adıyla bilinen gruba üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına neden olurken, stok kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD’de petrol fiyatı sıfır doların altını gördü: Satıcıların alıcılara ödeme yapma ihtimali var
EKONOMİ
ABD’de petrol fiyatı sıfır doların altını gördü: Satıcıların alıcılara ödeme yapma ihtimali var
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.