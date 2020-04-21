Petrolde tarihte görülmemiş düşüş: Trump'tan ilk açıklama geldi

Üreticiler ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabilir.

Ham petrol vadeli kontratları talebin azalması ve koronavirüs salgınının olduğu bir ortamda ABD depolama tesislerinde yakında arz fazlası olacağı, depolarda yer kalmadığı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı.

Rafinerilerin talebin düşmesi nedeniyle faaliyeti frenlemesi sonucunda ABD hafif ham petrolünün teslimat noktası olan Cushing, Oklahoma başta olmak üzere ABD depolama tesislerinde tutulan petrol hacmi artıyor.

TARİHTE İLK

Yarın vadesi dolacak olan NYMEX mayıs vadeli Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi. Mayıs vadeli ham petrol kontratlarının fiyatı bir işlem gününde, 1946 yılından bu yana görülen değerinin tümünü kaybetti. Üreticiler ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabilir.

Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi.

VADELİ KONTRATLARLA SATILIYOR

Petrol üretilen ülkeden alıcı ülkeye tanker seyahat süresi de göz önüne alınarak vadeli kontratlarla satılıyor. Üreticiler kuyuları kapatmak istemiyor, çünkü bu kuyuların vanası yok, kapatmak için üzerine beton dökmek gerekiyor. Beton dökülen kuyuyu tekrar açmanın maliyeti büyük. Bu nedenle üreticiler bir süreliğine üste para ödemeye bile razı.

ALICI YOK

Batı Texas petrolü Mayıs tesliminin vadesi bugün doluyor. Ancak alıcı yok. Daha sonra Haziran teslimi devreye girecek. Haziran ayı vadeli kontrat ise yüzde 18 kayıpla 20.43 dolara indi.

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Fiyatların bu seviyede kalması veya düşmesi petrol üreticisi birçok şirketi sıkıntıya düşürebilir.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 25 DOLARA İNDİ

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 25 dolar seviyesine geriledi.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı Kasım 2001'de 18 Dolar, Irak işgali sonrası 25 dolara gerilemişti.

Uzmanlar bu seviyelerde üreticilerin ellerindeki stoğu almaları için alıcılara depo ve nakliye ücretini ödemek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

'SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR'

Marbas Menkul Değerler tarafından petrol fiyatlarıyla ilgili hazırlanan analizde "OPEC'in aylık raporuna göre koronavirüs salgını sebebiyle küresel ekonominin durmasıyla petrol talebinin son 30 yılın en düşük seviyelerine gelebileceğini tahmin ediyor. Üreticilerin taahhüt ettiği üretim kesintisini gerçekleştirseler dahi yine de piyasa talebinin üzerinde üretim gerçekleşmiş olacak. Bu tahminler ile birlikte petrol fiyatlarında satış baskısının devam ettiğini görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

9 MART'TA PİYASALARI SARSMIŞTI

Koronavirüs nedeniyle şirketlerin üretimi kesmesi veya komple durdurması petrol fiyatlarında yarı yarıya düşüşe neden olurken talepte azalmayla birlikte Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kotaları konusunda anlaşamamasıyla ortaya çıkan fiyat savaşıyla 9 Mart'ta 50 dolar seviyelerinden işlem gören ham petrol bir anda 30-35 dolara inmiş ve finans piyasalarında da emtia kaynaklı bir krize neden olmuştu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara varırken söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti.

13 Nisan'da varılan anlaşma kapsamında 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9.7 milyon varil üretim kesintisi yapılacak.

ABD BORSALARI DÜŞTÜ

ABD hisse senetleri, petrol fiyatlarındaki çöküşle birlikte altı haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. S&P 500 Endeksi yüzde 1.79, Dow Jones Endeksi yüzde 2.449, Nasdaq Endeksi yüzde 1.03 değer yitirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump.

75 MİLYON VARİL ALACAK KAPASİTEMİZ VAR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki ham petrol fiyatlarının sıfır doların altına düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu düşüşün nedeni, kimsenin şu anda araba kullanmaması. Fabrikalar, iş yerleri kapalı." yorumunda bulundu.

Trump, "ABD olarak, Stratejik Petrol Rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. Şu anda 75 milyon varil alacak kapasitemiz var. Şimdi petrol almanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

1 AY İÇİNDE 25-28 DOLAR ARALIĞINI GÖRÜR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün "kısa vadeli" olduğunu kaydeden Trump, "Bu yaşanan, petrolün durumundan ziyade, mali bir durum. Piyasalarda bir tıkanma var, bu nedenle de fiyatlar düştü. 1 ay gibi bir zamanda ham petrol fiyatları 25-28 dolar aralığını görür, diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.