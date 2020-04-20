Ekonomi ABDde petrol fiyatı sıfır doların altını gördü Satıcıların alıcılara ödeme yapma ihtimali var
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ABD'de petrol fiyatı ne kadar?

ABD’de petrol fiyatı sıfır doların altını gördü: Satıcıların alıcılara ödeme yapma ihtimali var

ABD'de ham petrol fiyatları arz fazlası yaşanacağı beklentisiyle yüzde 95 düştü. Bu 1982'den beri kaydedilen en sert gün içi düşüş oldu. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı 97 sent ile en düşük seviyesini gördü. Fiyat sıfırın altına inerken, üreticilerin ellerindeki petrolü vermek için üste para ödemeleri ihtimali doğdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Koronavirüs küresel ekonomiyi durma noktasına getirir, milyonlarca kişiyi işsiz bırakır ve şirketlerin yüz milyarlarca dolar değer kaybetmesine yol açarken, bugün petrol fiyatı hem 1980'lerden beri en düşük düzeyi hem de 21. yüzyılın en düşük düzeyini gördü.

ABD'nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün ticaretinden mayıs sözleşmesinin yarın vadesinin dolması öncesi büyük kaçış başladı.

  • İlkin yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen WTI, işleme başladığı Mart 1983'den beri en büyük tek günlük düşüşü, kısacası en kötü günü yaşadı. Bir varilde 159 litre petrol olduğu düşünüldüğünde, WTI petrolün litresi 7 sente, yani 50 kuruşa gerileme noktasına geldi.

Ardından ABD saatiyle bu sabah New York Borsası'nda işlem görürken tarihindeki en düşük değeri gören WTI'ın varil fiyatı sırasıyla 9, 5 ve 2 doların altı gibi inanılmaz fiyatlara kadar indi. Şu an ise petrol 0 doların altını görmüş durumda. Böylelikle satıcılar, sözleşmeli oldukları alıcılara ödemeye yapmak zorunda kalabilir.

Öncesinde ABD merkezli ekonomi haber sitesi Bloomberg, sahadan şu durumu aktarmıştı:

  • "Her yerde güçsüzlük işaretler var. Teksas'ta alıcılar bazı petrol kaynaklarının varili için 2 dolar kadar az bir para teklif etti, öyle ki, üreticilerin yakında ellerindeki ham petrolü vermek için üste para ödemek zorunda kalmaları ihtimali doğdu."

Üreticiler alıcılara petrolü satın almaları için toplu ödeme yapmaya başlayabilir

Habere göre petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD’deki petrol depolarının aşırı dolacağı yönündeki endişelerden kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu durumda kısa zamanda değişiklik olmazsa üreticilerin toplu olarak müşterilere petrolü satın almaları için ödeme yapabilecekleri ihtimalini dışlamıyor. Daha önce bu türden bazı bireysel durumlar söz konusu olmuştu.

Londra Brent petroldeki düşüş ise nispeten daha yumuşak. Yüzde 2.8’lik düşüş kaydedilen Brent petrol 27 dolar civarında işlem gördü.

OPEC+ toplantısında varılan anlaşmanın yetersiz olduğu anlaşıldı

  • 23 ülkenin petrol üretimini günde 9.7 milyon varil kısmayı kabul ettiği OPEC+ toplantısında anlaşmaya varılmasından yalnızca bir hafta sonra bunun yeterli olmadığı anlaşıldı.

Başta ABD olmak üzere üye olmayan ülkelerin de üretimini kısacaklarını duyurmaları beklendi, böylelikle toplamda 15-20 milyon varillik kesinti olacaktı. Ancak şu anda böyle bir bilgi olmadığı gibi petroldeki arz şimdiden talebi 25 milyon varil aşıyor.

Teksaslı şirketler Suudi Arabistan’dan sevkiyatların yasaklanmasını istiyor

Washington sektörel düzenlemelerle üretimi kısma olanağı olmadığını savunuyor. Bazı kaynakların iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, şirketlere üretimi durdurmaları karşılığında tazminat ödeme formülü geliştirdi, fakat bunun için Kongre’nin onay gerekiyor. Teksaslı petrol üreticileri ise krizin başından bu yana ABD’ye petrol sevkiyatlarını 4 kat arttıran ve yerli şirketleri piyasadan uzaklaştıran Suudi Arabistan’dan ithalatın yasaklanması konusunda ısrarcı.

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