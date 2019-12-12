Ekonomi Rusyadan vergi açıklaması Türkiye talebini etkilemez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Konaklama vergisi Rus turisti etkilemeyecek

Rusya'dan vergi açıklaması: Türkiye talebini etkilemez

Türkiye’de 2020’de yürürlüğe girecek "konaklama vergisi"ne yönelik Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, "konaklama vergisi" nedeniyle, Rus turistlerin Türkiye talebinin etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ATOR Başkanı Maya Lomidze, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de turizm ürünlerinin fiyatının, yürürlüğe girecek konaklama vergisi nedeniyle 2020 yazında artmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye’deki tatil ürünleri fiyatlarının 2019’da da önceki yıla kıyasla arttığına işaret eden Lomidze, "Bazı oteller fiyatlarını yüzde 30 artırmıştı.

Bu durum, Rus turistlerin Türkiye talebinin düşeceği endişesini yaratmıştı ancak yıl sonu itibarıyla yüzde 14’lük bir artış gerçekleşti." dedi.

TALEPLERİ ETKİLEMEYECEK

Lomidze, fiyatların artmasına rağmen Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisinin devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "Deneyimlerimiz gösteriyor ki Rus turistlerin Türkiye’de tatil yapmaya yönelik talepleri etkilenmeyecek." diye konuştu.

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemesine göre, otel, motel ve benzeri konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan belirli ürünler "konaklama vergisi"ne tabi olacak.

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