Ekonomi Havalimanında hasta kapma oyunu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havalimanında hasta kapma oyunu!

Havalimanında hasta kapma oyunu

Son yıllarda giderek sayıları artan ve sağlık turizmi adı altında çok sayıda ülkeden kendisine müşteri edinen klinikler arasında ortaya çıkan rekabet, havalimanlarına kadar indi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen kimi taksiciler ise araçlarına aldıkları turistler üzerinden tıp merkezleri ile komisyon pazarlığına giriyor. Sektör temsilcileri durumun sadece taksiciler ile sınırlı kalmadığını otel ve kuaförlerin dahi hizmet verdikleri müşterileri üzerinden estetik ve saç ekim merkezleri ile temasa geçerek belli bir ücret karşılığında yönlendirme yaptığını belirtirken, sürekli havalimanında personel tutan kimi klinik yönetimlerinin ise randevulu hastaları kendi merkezlerine yönlendirmek için çaba sarf ettiğini ifade ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
​Havalimanında bekleyen tıp merkezi personelleri randevulu gelen hastaları kapma yarışına giriyor.
​Havalimanında bekleyen tıp merkezi personelleri randevulu gelen hastaları kapma yarışına giriyor.

Sağlık turizmindeki iştah kabartan pasta farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi kendine çekerken, ortaya çıkan rekabet ise taksiciden, kuaför ve otellere kadar çok sayıda alanda hizmet verenlere yeni gelir kapısı oluşturmuş durumda.

Özellikle havalimanında hizmet veren kimi taksicilerin turistleri belli bir komisyon karşılığında anlaşmalı ekim merkezlerine götürdüğü iddia ediliyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan sektör temsilcilerinden Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kurt, iddiaya yönelik ''maalesef evet'' derken, taksiciler haricinde her yabancı dil bilen veya hasta ile iletişime geçebilen herkesin kolundan tuttuğu kişiyi saç ekim merkezlerine götürerek belirli bir komisyon talep ettiğini söyledi.

Kimi taksicilerin araçlarına aldıkları turistler üzerinden sağlık merkezleri ile komisyon pazarlığına girdiği iddia ediliyor.

TURİST BAŞINA KOMİSYON TALEBİ

Ortaya çıkan ilginç kazanç kapısına ilişkin yaşadığı bir olayı da anlatan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Bir saç ekimi hastamız ile aylarca irtibat halinde olduk ve belirli bir ön ödeme alarak kendisinin ülkemize gelerek saç ekimi yaptırması konusunda ikna ettik. Havalimanında karşılama yapan arkadaşlarımız ile bir şekilde buluşamayarak hastanın taksi ile merkezimize gelmeye çalışması neticesinde taksici kurumumuz ile iletişime geçip ''Size hasta getiriyorum, şu kadar dolar bana verirseniz size getiririm yoksa benim anlaşmalı olduğum X merkeze götürürüm'' gibi tehditvari bir yaklaşımını duyunca çok şaşırmış ve hasta ile iletişime geçip hastamızı kendi şoförlerimiz ile merkezimize getirdik.''

  • Sağlık Bakanlığı verilerine göre; sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon olduğunu bu kapsamda yapılan harcamaların ise yaklaşık 500 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

Saç ekim merkezlerinin yüzde 65'i kaçak!
EKONOMİ
Saç ekim merkezlerinin yüzde 65'i kaçak!

HAVALİMANINDA HASTA KAPMA OYUNU

Havalimanında başlayan hasta kapma yarışının sadece taksiler ile sınırlı olmadığına da dikkat çeken Kurt, her gün giderek büyüyen pastadan pay kapma adına ortaya çıkan rekabetin giderek çirkinleştiğini buna ise ilginç bir örnek olarak ise; başka merkezlerin havalimanında hastası olmamasına rağmen sürekli bir personeli bekletip diğer merkezlere gelen hastaları çalma çabasını gösterdi.

Kimi estetik ve saç ekim merkezlerinin havalimanında sürekli personel bulundurarak randevulu hastaları kendi merkezlerine yönlendirdiği belirtiliyor.

SADECE TAKSİCİLER DEĞİL KİMİ KUAFÖRLER VE OTELLER DE İŞİN İÇİNDE

Havalimanındaki bu tarz gruplar arasında anlaşmazlık ve arbede de yaşandığını duyduklarını kaydeden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi Op. Dr. İlhan Serdaroğlu, saç ekimi operasyonlarından pay almak isteyenlerin sadece havaalanı transfer çeteleri olmadığını kimi kuaförler ve otellerin de bu yönde hareket ettiğini söyledi.

YASAL BOŞLUK VAR!

Saç ekiminin artık bir sağlık hizmeti olmaktan çıkıp rant aracı haline gelmiş durumda olduğunu dile getiren Serdaroğlu, ''Denetimler son derece yetersiz, turistler ülkeye döviz bıraktığı için sağlık turizminde ülkemiz tıbbının prestijini zedeleyecek şekilde yasal boşluklar var, mevcut kurallar dahi uygulanmıyor. Bu şekilde giderse şikayetler artabilir ve ülkemizde tüm sağlık sektörünü etkileyecek bir boyuta ulaşabilir.'' diye konuştu.

  • Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ‘Turist Dostu Taksici’ projesiyle eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi’nde görev yapan 1700 taksiciye eğitim verildi.

10 KAT ARTIŞLA 1 MİLYONA DAYANDI

İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği verilerine göre; sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen turist sayısı 2008'e göre 10 kattan fazla artmış durumda.

Yıllık 1 milyona yakın hastanın tedavi için Türkiye'ye geldiği tahmin ediliyor.

Medikal turizm kapsamında hizmet alan hastaların geldikleri ilk 10 klinik sırasıyla:

Deri ve zührevi hastalıklar, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları, estetik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, kardiyoloji ve son olarak kulak burun ve boğaz.

Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor: 450 TL'ye saç çıkartan su!
EKONOMİ
Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor: 450 TL'ye saç çıkartan su!

BMnin pozisyonu yok

BM'nin pozisyonu yok

​BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama.
Hasta kapma oyunu!

Hasta kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı anlaşmalı merkezlere yönlendiriyorlar.
Unvan kaybettiren ışık

Unvan
kaybettiren ışık

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan iliydi.
Hamile anne ile küçük kızın acı sonu

Hamile anne ile küçük kızın acı sonu

Haber alamayınca balkondan eve giren akrabaları daireye dolan suyu fark etti.
Bizi etkilemez

Bizi etkilemez

Rusya tur operatörlerinden Türkiye açıklaması.
Yürürlük<br> tarihi belli oldu

Yürürlük
tarihi belli oldu

​Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatta flaş gelişme.

200 tonun üzerinde ele geçirildi

200 tonun üzerinde ele geçirildi

​Türkiye'nin en büyüğünü kuranlara 8 ilde şafak baskını.

Kulüpler iyice batar

Kulüpler iyice batar

​TFF'nin harcama limitini artırma kararı Türk futbolunu iyice bitirecek.
Akdeniz 4.9 şiddetinde sallandı

Akdeniz 4.9 şiddetinde sallandı

​Girit Adası açıklarında 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
100. gün

100. gün

​63 aile yağmur çamur demeden evlat nöbetine devam ediyor.
Avrupa'ya 'Fransız'

Avrupa'ya 'Fransız'

​Grupta sonuncu olan G.Saray Avrupa'ya veda etti.
Merkez şaşırtabilir

Merkez şaşırtabilir

Merkez Bankası faiz indirimi kararı için bugün toplanacak.
ABD'ye üs resti

ABD'ye üs resti

​Türkiye, İncirlik ve Kürecik'i masaya koyacak.
ABD'ye<br>yaptırım tepkisi

ABD'ye
yaptırım tepkisi

​Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.