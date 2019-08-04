Ekonomi Sahte tatile dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sahte tatile dikkat

İnternet ortamında ucuz otel fırsatı sunduklarını belirten sahte tatil siteleri, vatandaşı mağdur ediyor. Tanınmış otel ve tesislerin sosyal medya hesaplarını kopyalayan dolandırıcılar, çok düşük fiyatlı ilanlarla tüketiciyi ağına düşürüyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Yaz tatilinin gelmesiyle vatandaşlar sosyal medya üzerinden ucuz tatil ilanlarıyla dolandırılmaya başladı.
Yaz tatilinin gelmesiyle vatandaşlar sosyal medya üzerinden ucuz tatil ilanlarıyla dolandırılmaya başladı.

Sosyal medyada denetim açığından yararlanan dolandırıcıların yeni kapısı sahte tatil reklamları oldu. Tüketicilerin internet ortamında daha ucuz fiyatlara ulaşabilmesini fırsat bilen dolandırıcılar, tanınmış turistik tesislerin ve otellerin sosyal medya hesaplarını taklit ederek cazip fiyatlarla ilanlar yayınlıyor. Gerçekte geceliği 400 ila 600 lira olacak fiyatları, 150-200 gibi oldukça yüksek indirimle duyurarak tüketicileri tuzağa düşürüyor. Mağdur sayısı yaz ayları ile bayram tatillerinde oldukça yükseliyor. Yüzlerce tatil mağdurlarından birisi olan B.T başına gelenleri Yeni Şafak’a anlattı.

HAYALLERİM HÜSRAN OLDU

Bilgisayarda çalışırken ekranına düşen tatil reklamına tıkladığını belirten B.T, “Bütün bir sene çalışıyoruz. Eşimle birlikte tatile çıkma hayalimiz vardı. Önüme, ‘bedava tatil’ ve ‘Ucuza tatil’ reklamları çıkmaya başladı. Daha önce Marmaris’te gördüğüm bir otelin reklamıydı. Fiyatlar bana cazip geldi. Eşim, ben ve çocuğumun bir haftalık tatili bin 200 TL’ye geliyordu. Eşimle birlikte kredi kartından üç taksit halinde ödeme yaptık. Tatile gitmeden bir gün önce aradığımda telefonlara bakılmadı. Dolandırıldığımı o an anladım. Çok üzüldüm. Paramı da geri alamadım. Tüm bir yıl tatilin hayalini kuruyordum hüsran oldu” dedi.

İKİ YÖNTEMLE DOLANDIRILIYORLAR

Aydın Ağaoğlu

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, iki çeşit dolandırıcılık yöntemi olduğuna belirterek, “Birinci yöntem tamamen tatil sitelerinin otellerin taklidi yapılarak gerçekte olmayan bir rezervasyon satılarak yapılıyor. Bazen tanınmış firmaların da logoları kullanılarak Facebook, İnstagram gibi iletişim araçlarında yanıltıcı ilanlar veriliyor. Bir süre sonra aldatılan tüketici tesise gidip kapıda kaldığında satıcıya ulaşılamıyor. İkinci yöntem ise tüketicilere tatil hizmeti satılırken vadedilen bir takım unsurlar gerçekte bulunmadığından tüketici aldatılmış oluyor” şeklinde konuştu.

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  • Mobil ödeme hattına güvenmeyin
  • Vatandaşların yıl boyunca kurduğu tatil hayallerinin kabusa dönüşmemesi için tavsiyelerde bulunan Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: “Tüketiciler sosyal medyadan tatil satın alırken dikkatli olmalılar. Sadece fiyatın ucuzluğuna görseldeki çekiciliğe aldanıp mobil ödeme hattına güvenerek rezervasyon ve ödeme yapmamalı. İnternet’ten satış yapacak firmaların sabit telefonları, açık adresleri, şayet tur düzenleyici bir firma ise TÜRSAB üyesi olmaları zorunluluğu vardır. Bunlar yoksa uzak durmak gerekir, yasaları tanımayan tüketici hakkını hiç tanımaz.”

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